Κίνηση στο «κόκκινο»: Ποιοι δρόμοι δοκιμάζουν τις αντοχές των οδηγών

Με κίνηση, χαμηλές ταχύτητες και χάος στους δρόμους κλείνει η εργάσιμη εβδομάδα. Στο ίδιο έργο θεατές παραμένουν οι οδηγοί στο λεκανοπέδιο και το πρωί της Παρασκευής 6 Μαρτίου, καθώς οι κεντρικές οδικές αρτηρίες δοκιμάζουν για άλλη μια φορά την υπομονή όσων ξεκίνησαν νωρίς για τις εργασίες τους.

Ο Κηφισός διατηρεί τα πρωτεία της συμφόρησης, με τα οχήματα να κινούνται με εξαιρετικά χαμηλές ταχύτητες και στα δύο ρεύματα, ενώ η κατάσταση είναι ιδιαίτερα επιβαρυμένη στο τμήμα που εκτείνεται από τον κόμβο της Μεταμόρφωσης έως και το ύψος του Αιγάλεω.

Σύμφωνα με την Τροχαία αυξημένη είναι η κίνηση στους εξής οδικούς άξονες:

-Αθηνών-Κορίνθου/Λ. Αθηνών (έξοδος) από δάσος Χαϊδαρίου

-Βασ. Κωνσταντίνου, άνοδος

-Λ.Σχιστού προς ΝΕΟΑΚ

Την ίδια στιγμή, έντονη πίεση δέχεται η Λεωφόρος Αθηνών, με το ρεύμα προς Κόρινθο να παρουσιάζει εικόνα «εμφράγματος» από το Χαϊδάρι έως τα ναυπηγεία του Σκαραμαγκά. Σημαντική ταλαιπωρία καταγράφεται επίσης περιμετρικά του λιμανιού στον Πειραιά, ενώ οι δύο βασικοί άξονες που οδηγούν προς την καρδιά της πρωτεύουσας, η Κηφισίας και η Μεσογείων, βρίσκονται σταθερά στο «κόκκινο». Ειδικότερα, η Μεσογείων εμφανίζει προβλήματα στο ρεύμα προς Αθήνα από τον Χολαργό έως το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, ενώ στην αντίθετη κατεύθυνση οι καθυστερήσεις φτάνουν μέχρι την Αγία Παρασκευή.

Παρόμοιο είναι το σκηνικό και στη Λεωφόρο Καρέα με κατεύθυνση προς την Αγία Παρασκευή, όπου η ροή διεξάγεται με σημαντικά προσκόμματα. Σε αντίθεση με το δύσκολο πρωινό στις υπόλοιπες περιοχές, οι οδηγοί στα νότια προάστια απολαμβάνουν μια σαφώς καλύτερη εικόνα. Η κυκλοφορία τόσο στη Λεωφόρο Ποσειδώνος όσο και στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης εξελίσσεται ομαλά, επιτρέποντας τις μετακινήσεις χωρίς τις συνήθεις καθυστερήσεις που χαρακτηρίζουν την υπόλοιπη Αττική.

Στην Αττική Οδό, σύμφωνα με την εταιρεία λειτουργίας παρατηρούνται καθυστερήσεις προς Αεροδρόμιο 10΄-15΄από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας. Επίσης καθυστερήσεις υπάρχουν προς Ελευσίνα 5΄-10΄ στην έξοδο για Λαμία.