Κίνηση: Κυκλοφοριακό χάος στον Κηφισό - Μεγάλες καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό

Ακόμη ένα δύσκολο πρωινό για τους οδηγούς στην Αθήνα, καθώς η κίνηση στους δρόμους της πρωτεύουσας είναι ιδιαίτερα αυξημένη από τις πρώτες ώρες της Τρίτης 10 Μαρτίου, με αποτέλεσμα να απαιτείται αρκετή υπομονή από όσους κινούνται με τα οχήματά τους.

Το μεγαλύτερο πρόβλημα καταγράφεται στη λεωφόρο Κηφισού, και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, όπου η συμφόρηση είναι έντονη. Ιδιαίτερα επιβαρυμένη είναι η κατάσταση στο τμήμα από τη Νέα Φιλαδέλφεια έως το Περιστέρι.

Παράλληλα, στο τμήμα από το Χαϊδάρι έως τα ναυπηγεία Σκαραμαγκά, τα οχήματα που κινούνται στο ρεύμα προς Κόρινθο προχωρούν με πολύ χαμηλές ταχύτητες εξαιτίας της έντονης κυκλοφοριακής συμφόρησης.

Προβλήματα και σε άλλες βασικές λεωφόρους

Αυξημένη είναι η κίνηση και στη λεωφόρο Κηφισίας, όπου σε αρκετά σημεία παρατηρούνται σημαντικές καθυστερήσεις.

Μεγάλα προβλήματα καταγράφονται επίσης στη λεωφόρο Μεσογείων, στο ύψος του Χολαργού, ενώ σταδιακά αυξάνεται η κίνηση και στο κέντρο της Αθήνας, αλλά και στον Πειραιά.

Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό

Την ίδια ώρα, καθυστερήσεις καταγράφονται και στην Αττική Οδό. Συγκεκριμένα, στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο οι οδηγοί αντιμετωπίζουν καθυστερήσεις που φτάνουν τα 25 έως 30 λεπτά, στο τμήμα από τη Φυλής έως τη λεωφόρο Κηφισίας και 5-10 λεπτά στην έξοδο για Λαμία.

Επίσης παρατηρούνται καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα: Συγκεκριμένα 5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία και 5΄-10΄από Πλακεντίας έως Κηφισίας.

