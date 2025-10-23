«Βροχή» τα ερωτήματα για τον θάνατο της 16χρονης στο Γκάζι - Η ανακοίνωση του «Ευαγγελισμού»

Αναπάντητα μένουν πολλά ερωτήματα αναφορικά με τον θάνατο της 16χρονης κοπέλας έξω από κλαμπ στο Γκάζι, με το νοσοκομείο «Ευαγγελισμός» να βγάζει ανακοίνωση με την οποία απαντά στις καταγγελίες πως η Αστυνομία δεν ειδοποιήθηκε ποτέ από το νοσοκομείο ή το ΕΚΑΒ.

Ειδικότερα, το πρωί της Πέμπτης (23/10) το νοσοκομείο «Ευαγγελισμός» εξέδωσε ανακοίνωση για την 16χρονη που εντοπίστηκε νεκρή μετά από νυχτερινή διασκέδαση σε νυχτερινό μαγαζί στο Γκάζι.

Η ανακοίνωση:

«Αναφορικά με την διακομιδή νεαρής γυναίκας στο ΓΝΑ «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ», γνωστοποιούνται τα κάτωθι:

Στην εφημερία της 18ης -19ης Οκτωβρίου 2025 και προσεγγιστικά περί ώρα 1.30 πρωινή (της 19ης-10-2025) διακομίστηκε μέσω ΕΚΑΒ στη γενική εφημερία του ΓΝΑ Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ νεαρή γυναίκα αγνώστων στοιχείων ταυτότητας και ασυνόδευτη, η οποία είχε ανευρεθεί αναίσθητη σε εξωτερικό χώρο κέντρου διασκέδασης (club) στην περιοχή Γκάζι.

Κατά το χρόνο εισαγωγής της νεαρής κοπέλας στο Καρδιολογικό ΤΕΠ του Νοσοκομείου διαπιστώθηκε ότι ήταν απνοϊκή, άσφυγμη, χωρίς αυτόματη ηλεκτρική δραστηριότητα, με κόρες ματιών σε μυδρίαση.

Οι εφημερεύοντες ιατροί του Καρδιολογικού ΤΕΠ προέβησαν άμεσα καρδιαναπνευστική αναζωογόνηση σύμφωνα με το πρωτόκολλο (πρόσθετα έγινε ενδοτραχειακή διασωλήνωση από την εφημερεύουσα αναισθησιολόγο) επί προσεγγιστικά 1,5 ώρα από την εισαγωγή της.

Εκ των εφημερευόντων ιατρών υπήρξε ενημέρωση της Υπεύθυνης Νοσηλεύτριας Βάρδιας για την άφιξη της ανωτέρω ασθενούς με την υπόδειξη για κλήση του αρμόδιου Αστυνομικού Τμήματος προς ενεργοποίηση της διαδικασίας αναζήτησης στοιχείων της νεαρής γυναίκας, δεδομένου ότι το περιστατικό συνιστούσε εξωνοσοκομειακή ανακοπή αγνώστων στοιχείων και απουσία συνοδού.

Με οδηγία της εφημερεύουσας και επιληφθείσας του περιστατικού καρδιολόγου πραγματοποιήθηκε από το νοσηλευτή βάρδιας κλήση προς το ΑΤ Συντάγματος, με χρήση του τηλεφωνικού δέκτη του νοσηλευτή βάρδιας, μέσω του τηλεφωνικού κέντρου του Νοσοκομείου.

Κατά τη διάρκεια των προσπαθειών Καρδιοναπνευστικής αναζωογόνησης προσήλθαν οι γονείς, οι οποίοι προέβησαν στην αναγνώριση της κόρης τους.

Από το Νοσοκομείο τηρήθηκαν τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα, ενημερώθηκαν οι γονείς και και ενεργοποιήθηκε η διαδικασία διενέργειας νεκροψίας νεκροτομής, όπως λαμβάνει χώρα σε αντίστοιχες περιπτώσεις».

Απαντήσεις αναμένεται να δώσουν οι τοξικολογικές

Εν αναμονή των τοξικολογικών εξετάσεων, που θα ρίξουν φως στα αίτια θανάτου μιας 16χρονης κοπέλας έξω από κλαμπ στο Γκάζι τα ξημερώματα της Κυριακής (19/10), βρίσκονται οι Αρχές, με τον Άδωνι Γεωργιάδη να μιλά για το περιστατικό αναφέροντας πως όταν η νεαρή παρελήφθη από το ΕΚΑΒ ήταν «πρακτικά νεκρή».

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες του flash.gr, η ιατροδικαστική εξέταση έδειξε πως η 16χρονη έφυγε από τη ζωή λόγω πνευμονικής εμβολής. Τώρα εναπόκειται στις τοξικολογικές και ιστολογικές εξετάσεις για να δοθούν απαντήσεις στα αίτια που οδήγησαν στην πνευμονική εμβολή και τον τραγικό θάνατο της ανήλικης κοπέλας. Παράλληλα, πληροφορίες αναφέρουν ότι η 16χρονη δεν είχε ιστορικό υγείας.

Αξίζει να σημειωθεί πως φίλες της 16χρονης που βρίσκονταν μαζί με την ανήλικη στο κλαμπ τη μοιραία νύχτα κατέθεσαν στις Αρχές: «Είχαμε πάει πρώτα σε κάποιο άλλο μαγαζί, όπου διασκεδάσαμε και ήπιαμε αλκοόλ. Συνεχίσαμε τη διασκέδασή μας στο (…) κλαμπ, όπου ήπιαμε κι εκεί αλκοόλ. Όταν βγήκαμε, η φίλη μας ένιωσε αδιαθεσία και λίγα μέτρα μετά έπεσε στο έδαφος. Φοβηθήκαμε και καλέσαμε το ΕΚΑΒ».

Η 16χρονη που έχασε τη ζωή της έξω από κλαμπ στο Γκάζι:

Η 16χρονη που έχασε τη ζωή της έξω από κλαμπ στο Γκάζι / Φωτ.: social media

Άδωνις Γεωργιάδης: «Δεν έχει καμία ευθύνη το ΕΚΑΒ»

Την ίδια ώρα, ο υπουργός Υγείας μιλώντας στο Action 24 το πρωί της Πέμπτης (23/10) υποστήριξε ότι «το κορίτσι μεταφέρθηκε άμεσα από το ΕΚΑΒ. Από την κλήση μέχρι την άφιξη πέρασαν 7 λεπτά. Πρακτικά μηδέν χρόνος. Το κορίτσι παρελήφθη πρακτικά νεκρό, άσφυγμο με μυδρίαση. Το πήγανε στον Ευαγγελισμό, πέσανε πάνω του όλοι οι γιατροί. Έχω ελέγξει το βράδυ ο ίδιος το πρωτόκολλο για να δω αν κάτι δεν έκανε καλά το Νοσοκομείο. Γίνανε όλα όπως έπρεπε να γίνουν. Και η προσπάθεια αναζωογόνησης και η διασωλήνωση και οι σχετικές φαρμακευτικές ουσίες για να πάρει μπρος η καρδιά. Έκαναν οι γιατροί το ανθρωπίνως δυνατό».

Μάλιστα, όσον αφορά το πότε και από ποιον ενημερώθηκαν οι αστυνομικές δυνάμεις για το συμβάν ο Άδωνις Γεωργιάδης σημείωσε πως «η προσπάθεια επικοινωνίας και ενημέρωσης της Αστυνομίας έγινε από το Νοσοκομείο. Δεν έχει καμία ευθύνη το ΕΚΑΒ αρχικά. Η Αστυνομία ενημερώθηκε όταν παρελήφθη το περιστατικό και διαπιστώθηκε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. Μια χαρά ενημερώθηκε η Αστυνομία. Τώρα τι ακριβώς έγινε ως προς την αξιολόγηση της σοβαρότητας του περιστατικού δεν μπορώ να σας το πω. Ούτως ή άλλως οι γιατροί όταν προχώρησαν στη διαπίστωση του θανάτου του, το έστειλαν για τοξικολογικές εξετάσεις σε ιατροδικαστή. Δεν το συγκάλυψαν».

Για τα αίτια θανάτου της νεαρή, ο υπουργός Υγείας υπογράμμισε ότι «το τι προκάλεσε τον θάνατο θα το δείξουν οι τοξικολογικές εξετάσεις. Αν το μπαρ σέρβιρε όντως αλκοόλ στην ανήλικη τότε προφανώς έχει σοβαρές ποινικές κυρώσεις. Όταν βγουν οι εξετάσεις θα σας πω τι πραγματικά είχε πάρει το κορίτσι».