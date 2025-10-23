Γκάζι: Στο φως βίντεο με τη 16χρονη λίγο πριν βρεθεί νεκρή - Πέθανε από πνευμονική εμβολή

Ένα νέο βίντεο ντοκουμέντο καταγράφει τις τελευταίες στιγμές της άτυχης 16χρονης η οποία, τα ξημερώματα της Κυριακής 19 18 Οκτωβρίου, βρέθηκε νεκρή στην περιοχή Γκάζι έξω από νυχτερινό κέντρο όπου διασκέδαζε με τις φίλες της.

Το οπτικό υλικό προέρχεται από κάμερα ασφαλείας καταστήματος ψιλικών ειδών το οποίο η νεαρή μαζί με την παρέα της επισκέφθηκαν πριν επιστρέψουν στο κλαμπ.

Πάντως, σύμφωνα με την έκθεση του ιατροδικαστή που εξέτασε τη σορό της 16χρονης προκύπτει ότι ο θάνατός της επήλθε από πνευμονική εμβολή. Αναμένονται ωστόσο οι τοξικολογικές και ιστολογικές εξετάσεις ώστε να ανακοινωθεί επίσημα το πόρισμα.

Οι τελευταίες στιγμές καταγράφηκα από κάμερα ασφαλείας

Στο βίντεο φαίνεται το κορίτσι να ψωνίζει και να τακτοποιεί τα χρήματά της στο πορτοφόλι της με τη φίλη της να στέκεται δίπλα της.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, η νεαρή κοπέλα επέστρεψε στο νυχτερινό κέντρο και περίπου μια ώρα μετά ανέφερε στην παρέα της ότι νιώθει δυσφορία με αποτέλεσμα να βγει από το μαγαζί. Εκεί, έκανε κάποια βήματα μέχρι να σωριαστεί στο έδαφος και να αφήσει την τελευταία της πνοή.

Οι αλληλοκατηγορίες ΕΛΑΣ - ΕΚΑΒ για το περιστατικό

Ωστόσο, στη σκιά του τραγικού αυτού θανάτου έχει προκύψει ένα μεγάλο ζήτημα για την ενημέρωση τόσο της αστυνομίας όσο και του ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ που παρέλαβε το νεαρό κορίτσι και τη μετέφερε στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός».

Από την πλευρά της, η Αστυνομία αναφέρει ότι δεν ειδοποιήθηκε ποτέ από το νοσοκομείο ή το ΕΚΑΒ με αποτέλεσμα να χαθούν πολύτιμες ώρες για την έρευνα.

Όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή της, ο πατέρας της άτυχης νεαρής μετέβη στο ΑΤ Ομόνοιας το μεσημέρι της ίδιας μέρας με την αναγγελία θανάτου της κόρης του από το Νοσοκομείο. Στο πλαίσιο της προανάκρισης που διενεργήθηκε, λήφθηκαν καταθέσεις από φιλικά πρόσωπα της 16χρονης, σύμφωνα με τις οποίες, η ανήλικη, όπως και οι ίδιοι, πριν απ’ το συμβάν είχαν προβεί σε κατανάλωση αλκοόλ σε κατάστημα στο Γκάζι.

Στον αντίποδα, η διοίκηση του νοσοκομείου «Ευαγγελισμός» εξέδωσε αναφέροντας με ξεκάθαρο τρόπο πως «πραγματοποιήθηκε κλήση προς το ΑΤ Συντάγματος» από νοσηλευτή της βάρδιας από το «τηλεφωνικό κέντρο του νοσοκομείου».