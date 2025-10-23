Πατέρας 16χρονης στο Γκάζι: «Η κόρη μου δεν είχε κάποιο νόσημα, ακόμα δεν έχω συλλάβει τι συνέβη»

Συγκλονίζει ο αιφνίδιος θάνατος ενός 16χρονου κοριτσιού στο Γκάζι, τα ξημερώματα της Κυριακής 19 Οκτωβρίου, η οποία φέρεται να είχε καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ σε νυχτερινό κέντρο της περιοχής.

Οι ακριβείς συνθήκες του θανάτου της ανήλικης παραμένουν άγνωστες, ενώ σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Κώστα Παπαδόπουλου για το Flash.gr, τα πρώτα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης που διενεργήθηκε στη σορό της 16χρονης κοπέλας, δείχνουν ότι ο θάνατος προκλήθηκε από πνευμονική εμβολή.

Την ίδια ώρα, πολλά και επίμονα είναι τα ερωτήματα όσον αφορά το αν και από ποιον ειδοποιήθηκε η αστυνομία κατά την διακομιδή του κοριτσιού στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός» όπου και κατέληξε, παρά τις προσπάθειες των γιατρών να την κρατήσουν στη ζωή.

Από την πλευρά του νοσοκομείο, υπογραμμίζεται ότι η αστυνομία ειδοποιήθηκε όταν η 16χρονη έφτασε εκεί. Ωστόσο, η ΕΛΑΣ σημειώνει ότι δεν έλαβε καμία κλήση ή ειδοποίηση για το περιστατικό και ενημερώθηκε για αυτό όταν πήγε ο πατέρας του παιδιού στο ΑΤ Ομόνοιας το μεσημέρι της Κυριακής (19/10). Αποτέλεσμα, σύμφωνα με την αστυνομία, ήταν να χαθούν πολύτιμες ώρες ώστε να διερευνηθούν οι συνθήκες και -πιθανώς- οι υπαίτιοι που το κορίτσι βρέθηκε σε αυτήν την κατάσταση.

«Αν βρεθεί κάτι μεμπτό, θα κινηθούμε όπως πρέπει»

Ο πατέρας της 16χρονης, προσπαθώντας να συλλάβει τα όσα έχουν συμβεί, τονίζει ότι η κόρη του δεν είχε κάποιο υποκείμενο νόσημα.

«Με πήραν κατευθείαν οι φίλοι της τηλέφωνο και πήγα από τους φίλους της πρώτα. Ήταν 2.30 το βράδυ κι εκεί στο νοσοκομείο έγινε το μοιραίο», ανέφερε ο πατέρας της 16χρονης, μιλώντας στο MEGA και την εκπομπή «Live News».

«Ήταν 10 άτομα, δεν ήταν τρία κορίτσια. Βγήκαν έξω για να πουν καληνύχτα να φύγουν. Αυτό ξέρω. Ήρεμα κι ωραία, χωρίς να τα διώξουν από το μαγαζί. Το κορίτσι δεν είχε κανένα πρόβλημα, οι γιατροί μου είπαν ότι είναι άγνωστα τα αίτια, οπότε θα γίνει νεκροψία - νεκροτομή», εξήγησε.

«Αυτό περιμένω να πάρω στα χέρια μου, την έκθεση, κι από εκεί και μετά, αν υπάρχει κάτι μεμπτό και ο θάνατος του παιδιού δεν οφείλεται σε κάποια παθολογικά αίτια τα οποία δεν έχουν προκληθεί από κάτι μεμπτό, δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Αν έχουν προκληθεί τα αίτια από κάτι μεμπτό, θα κινηθούμε δια της ανάλογης διαδικασίας όπως πρέπει», σημείωσε ο πατέρας του κοριτσιού.

«Είχε λίγο φύσημα στην καρδιά της, ας πούμε. Αυτό. Και επειδή ήταν και λίγο υπέρβαρη έπρεπε να προσέχει», ανέφερε, ως τα μόνα ζητήματα που ήταν γνωστά σε σχέση με την υγεία της κόρης του.

«Δεν μπορεί το μυαλό μου αυτή τη στιγμή να συλλάβει τι έχει συμβεί. Προσπαθούμε να συνέλθουμε όλοι», είπε.

Όπως τόνισε ο πατέρας της 16χρονης, οι γιατροί ενήργησαν ως όφειλαν στην προσπάθειά τους να σώσουν την κόρη του: «Έβαλαν αντίδοτα για ναρκωτικά, για αλκοόλ, ό,τι πρέπει να κάνουν τέλος πάντων. Χορήγησαν τις κατάλληλες αγωγές. Τώρα από εκεί και πέρα το παιδί δεν επανήλθε».

Βίντεο - ντοκουμέντο με τις τελευταίες κινήσεις της 16χρονης

Την ίδια ώρα, στο φως βγήκε βίντεο που κατέγραψε τις τελευταίες κινήσεις του κοριτσιού, προτού χρειαστεί να μεταφερθεί στο νοσοκομείο.

Στο βίντεο φαίνεται το κορίτσι να ψωνίζει και να τακτοποιεί τα χρήματά της στο πορτοφόλι της με τη φίλη της να στέκεται δίπλα της.