Θάνατος 16χρονης στο Γκάζι: Σε αναμονή των τοξικολογικών - Λέων: «Όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοιχτά»

Ένα πινγκ πονγκ ευθυνών ανάμεσα στην Αστυνομία και το ΕΚΑΒ έχει δημιουργηθεί στη σκιά του θανάτου της 16χρονης στο Γκάζι, η οποία βρέθηκε νεκρή στο πεζοδρόμιο έξω από νυχτερινό κέντρο τα ξημερώματα της Κυριακής 19 Οκτωβρίου.

Η Ελληνική Αστυνομία επιμένει ότι δεν δέχτηκε τηλεφώνημα από το νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», στο οποίο διακομίσθηκε αναίσθητη η ανήλικη κοπέλα, ώστε να κινηθούν άμεσα οι διαδικασίες για να διερευνηθούν τα αίτια που οδήγησαν στο τραγικό γεγονός.

Μιλώντας στο Action24, το πρωί της Παρασκευής 24/10, ο ιατροδικαστής Γρηγόρης Λέων αναφέρθηκε στο πρωτόκολλο που ακολουθείται σε τέτοιου είδους περιπτώσεις, την ώρα που οι Αρχές αλλά και η οικογένεια της άτυχης 16χρονης αναμένουν τα αποτελέσματα των τοξικολογικών αλλά και ιστολογικών αναλύσεων ώστε να απαντηθούν τα ερωτήματα.

«Οι τοξικολογικές εξετάσεις θα είναι καθοριστικές»

«Με την πρώτη μακροσκοπική εξέταση της νεκροψίας-νεκροτομής που γίνεται ουσιαστικά δεν προκύπτει να έχουμε σαφείς απαντήσεις. Το γενικό εύρημα που υπάρχει στον πνεύμονα δεν αποκλείει κανένα ενδεχόμενο, ίσα ίσα το ακριβώς αντίθετο. Είναι ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα σε αυτή την υπόθεση.

Οι τοξικολογικές εξετάσεις θα είναι καθοριστικές. Δεν πρέπει απλά να ψάξουμε ποιες ουσίες υπήρχαν στο αίμα του άτυχου κοριτσιού αλλά και σε τι ποσότητες. Αυτό θα παίξει σημαντικό ρόλο το αν έχουμε μια υπερβολική κατανάλωση αιθυλικής αλκοόλης με προσμίξεις που συνήθως έχουν τα νοθευμένα ποτά.

Επίσης πώς αντέδρασε ο οργανισμός θα το δούμε από τις ιστολογικές εξετάσεις. Τα κύτταρα θα δώσουν τις απαντήσεις καθώς μπορούμε να δούμε εάν υπήρξε αναφυλακτική αντίδραση σε ουσία, αν υπάρχει παθολογικό υπόβαθρο που να πυροδοτήθηκε από ουσία. Όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοιχτά» ανέφερε αρχικά.

Όσον αφορά στο ερώτημα κατά πόσο η ποσότητα του αλκοόλ, ειδικά όταν λαμβάνεται από ανήλικους, μπορεί να οδηγήσει σε θάνατο, ο κ. Λέων ξεκαθάρισε «όσο και αν ακούγεται απίστευτο, ακόμη και με τη χρήση αιθυλικής αλκοόλης αλλά και κανονικού ποτού, πράγματι αν η κατανάλωση είναι υπερβολική, είναι δυνατό, ειδικά ένα παιδί αυτής της ηλικίας είναι εξαιρετικά πιθανό να χάσει τη ζωή του».

Η κατάθεση του 24χρονου μέλους της παρέας

Καταθέσεις από την παρέα της 16χρονης έλαβαν αστυνομικοί του ΑΤ Ομονοίας, μετά την αναγγελία θανάτου του ανήλικου κοριτσιού από τον πατέρα της.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ένα από τα πρόσωπα που κατέθεσαν στους αστυνομικούς είναι ένας 24χρονος φίλος της 16χρονης, ο οποίος φέρεται να είπε ότι είχε κανονίσει να βγει το βράδυ του Σαββάτου με άλλη παρέα. Περί τη 01:30 τα ξημερώματα της Κυριακής, όμως, έφυγε και πήγε στο Γκάζι και συγκεκριμένα στο κλαμπ της οδού Δεκελέων για να συναντήσει μία 18χρονη φίλη του, η οποία ήταν στην παρέα της 16χρονης. Ο ίδιος δεν πρόλαβε να μπει μέσα, καθώς είχε πάρα πολύ κόσμο και κάλεσε στο τηλέφωνο τη φίλη του να βγει από το κλαμπ για να μιλήσουν.

Η λεκτική αντιπαράθεση και η απότομη κίνηση

Αυτό και έγινε, με την 18χρονη να έχει στην παρέα της μία ακόμη κοπέλα -19 ετών- αλλά και την 16χρονη που αργότερα έχασε τη ζωή της. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι ο 24χρονος είπε στους αστυνομικούς ότι τα τρία κορίτσια είχαν καταναλώσει αλκοόλ, αλλά δεν διαπίστωσε να είχαν κάποιο πρόβλημα στο βάδισμα ή στην ομιλία. Έτσι, όλοι μαζί, πήγαν λίγα μέτρα πιο πέρα και κάθισαν στην είσοδο μιας πολυκατοικίας, όπου η 19χρονη με την 16χρονη φαίνεται να είχαν μία λεκτική αντιπαράθεση. Το ανήλικο κορίτσι, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, έκανε μία απότομη κίνηση προς τα πίσω με αποτέλεσμα να χτυπήσει το κεφάλι της στην τζαμαρία της εισόδου της πολυκατοικίας.

Αν και δεν υπήρξε αιμορραγία, η 16χρονη αμέσως μετά φαίνεται να έχασε τις αισθήσεις της και άρχισε να βγάζει σάλια από το στόμα της. Ο 24χρονος φαίνεται πως ήταν το άτομο που κάλεσε το «166» στη 01:50 τα ξημερώματα της Κυριακής, με τον σταθμό του ΕΚΑΒ να φτάνει μέσα σε 7 λεπτά στο σημείο.