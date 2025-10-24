«Μας είπε ότι μας αγαπά και μετά κατέρρευσε»: Τι λένε φίλες της 16χρονης που πέθανε στο Γκάζι

Συγκλονίζει η υπόθεση του αιφνίδιου θανάτου της 16χρονης κοπέλας, η οποία κατέρρευσε έξω από νυχτερινό κλαμπ στο Γκάζι τα ξημερώματα της περασμένης Κυριακής (17/10).

Η νεκροψία που διενεργήθηκε έδειξε πως ο θάνατός της οφείλεται σε πνευμονικό οίδημα, ωστόσο οι τοξικολογικές και ιστολογικές εξετάσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη αναμένεται να δώσουν σαφέστερη εικόνα για τα ακριβή αίτια.

Τι συνέβη το βράδυ της τραγωδίας

Σύμφωνα με μαρτυρίες φίλων της, η 16χρονη διασκέδαζε μαζί με την παρέα της σε δύο νυχτερινά μαγαζιά της περιοχής.

Στο τελευταίο κλαμπ που επισκέφθηκαν, ένιωσε ξαφνική αδιαθεσία, βγήκε έξω και λίγο αργότερα κατέρρευσε στα σκαλιά διπλανής πολυκατοικίας.

Σε βίντεο ντοκουμέντο που δημοσίευσε το flash.gr, η ανήλικη καταγράφεται μαζί με τους φίλους της να μπαίνουν σε μίνι μάρκετ, να κάνουν μικρές αγορές και να κατευθύνονται προς το κλαμπ της οδού Δεκελέων.

Μία από τις φίλες της κατέθεσε πως είχαν καταναλώσει αλκοόλ νωρίτερα στον δρόμο: «Ναι, το Σάββατο βράδυ ήμασταν μαζί με την….. Πήγαμε σε μία κάβα και πήραμε ένα μπουκάλι βότκα. Καθίσαμε στον δρόμο, συζητούσαμε και ήπιαμε το μπουκάλι. Μετά από καμιά ώρα πήγαμε στο κλαμπ. Μπήκαμε μέσα και ήπιαμε κι εκεί ένα ποτό. Ξαφνικά η Άννα είπε ότι δεν αισθανόταν καλά και βγήκαμε έξω. Ξαφνικά, ενώ βρισκόμασταν εκεί, η Άννα κατέρρευσε», περιγράφει.

Το βίντεο-ντοκουμέντο στα χέρια της ΕΛ.ΑΣ.

Οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων έχουν στην κατοχή τους βίντεο-ντοκουμέντο που δείχνει τα τελευταία δραματικά δευτερόλεπτα της ζωής της 16χρονης.

Η κάμερα ασφαλείας καταγράφει τη στιγμή που η Άννα κάθεται στο πλατύσκαλο της πολυκατοικίας, δείχνει σύγχυση και καταρρέει μπροστά στους φίλους της.

Αρχικά, η παρέα δεν αντιλαμβάνεται τη σοβαρότητα της κατάστασης, ενώ αργότερα προσπαθεί μάταια να τη συνεφέρει πριν καλέσει ασθενοφόρο.

Η ιατροδικαστική εκτίμηση και τα επόμενα βήματα

Ο ιατροδικαστής απέδωσε τον θάνατο σε πνευμονικό οίδημα, χωρίς όμως να αποκλείει άλλα αίτια όπως κατανάλωση αλκοόλ ή ουσιών.

Οι τοξικολογικές εξετάσεις αναμένεται να επιβεβαιώσουν εάν υπήρξε παρουσία επικίνδυνων ουσιών ή νοθευμένου ποτού.

Στο μεταξύ, η ΕΛΑΣ έχει αποστείλει δείγματα αλκοόλ από το νυχτερινό μαγαζί στο Χημείο του Κράτους, ώστε να διαπιστωθεί αν τα ποτά που σερβίρονταν ήταν νοθευμένα.

Οι έρευνες της ΕΛΑΣ – Τι λέει η ανακοίνωση

Η Αστυνομία διευκρίνισε πως, σύμφωνα με τις καταθέσεις φίλων της 16χρονης, η παρέα είχε καταναλώσει αλκοόλ πριν το συμβάν.

«Για το περιστατικό δεν υπήρξε προηγούμενη τηλεφωνική ή άλλη ενημέρωση στην Άμεση Δράση», αναφέρει η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ.

Πηγές της Αστυνομίας κάνουν λόγο για καθυστέρηση ενημέρωσης, σημειώνοντας ότι χάθηκε πολύτιμος χρόνος, ενώ υπενθυμίζουν πως σε παρόμοια περιστατικά αιφνίδιου θανάτου οι γιατροί άλλων νοσοκομείων έχουν ειδοποιήσει έγκαιρα την Άμεση Δράση.

Το χρονικό της μεταφοράς στο νοσοκομείο

Το ΕΚΑΒ έλαβε κλήση για ανακοπή στις 01:50 τα ξημερώματα και μέσα σε επτά λεπτά ασθενοφόρο βρισκόταν στο σημείο.

Οι διασώστες βρήκαν τη 16χρονη χωρίς σφυγμό και αναπνοή και ξεκίνησαν ΚΑΡΠΑ, την οποία συνέχισαν καθ’ όλη τη διαδρομή προς τον «Ευαγγελισμό». Παρά τις επανειλημμένες προσπάθειες των γιατρών, το κορίτσι δεν επανήλθε.

Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης υπερασπίστηκε το προσωπικό του νοσοκομείου, δηλώνοντας: «Το ΕΣΥ λειτούργησε άμεσα και σύμφωνα με τα πρωτόκολλα. Δεν χάθηκε πρακτικά ούτε λεπτό στην προσπάθεια να σωθεί αυτό το κορίτσι».

Αντιδράσεις για την καθυστέρηση ενημέρωσης

Η ΕΛΑΣ υποστηρίζει ότι δεν ενημερώθηκε έγκαιρα από τους γιατρούς του «Ευαγγελισμού», ωστόσο η Α΄ Υγειονομική Περιφέρεια απαντά πως η ενημέρωση έγινε κανονικά.

Σε ανακοίνωσή της τονίζεται ότι οι γιατροί ειδοποίησαν το ΑΤ Συντάγματος μέσω του τηλεφωνικού κέντρου του νοσοκομείου, αμέσως μόλις διαπιστώθηκε ο θάνατος της 16χρονης.