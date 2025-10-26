Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε έναν 29χρονο και έναν 24χρονο που έδωσαν αλκοόλ σε ανήλικες

Στη σύλληψη δύο αντρών οι οποίοι επέτρεψαν την κατανάλωση αλκοόλ σε δύο ανήλικες προχώρησαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με την αστυνομία, συνελήφθησαν στη Θεσσαλονίκη, 29χρονος προσωρινά υπεύθυνος καταστήματος και 24χρονος υπάλληλος, για έκθεση ανηλίκων. Σχηματίστηκε σχετική δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λευκού Πύργου.

Η υπόθεση έρχεται στο φως μετά τον σοκαριστικό θάνατο μιας 16χρονης στο Γκάζι η οποία κατέρρευσε μπροστά στα μάτια της παρέας της. Το παιδί είχε καταναλώσει υπερβολική ποσότητα αλκοόλ.