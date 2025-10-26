Θεσσαλονίκη: Στο χειρουργείο 20χρονος που δέχθηκε επείθεση με μαχαίρι

Ένας νεαρός άνδρας, δέχτηκε επίθεση με μαχαίρι στη Θεσσαλονίκη το απόγευμα της Κυριακής 26 Οκτωβρίου, με τον 20χρονο να χρειάζεται να μεταφερθεί στο νοσοκομείο.



Η επίθεση έγινε στην περιοχή της Περαίας και μάλιστα σε κεντρικό δρόμο, με την αστυνομία να λαμβάνει κλήση για το περιστατικό μαχαιρώματος στη Θεσσαλονίκη περίπου στις 18:10 το απόγευμα.



Φίλοι του 20χρονου τον μετέφεραν στο νοσοκομείο Άγιος Δημήτριος, με τραύματα στην πνευμονοθωρακική χώρα, με τους γιατρούς να τον βάζουν άμεσα στο χειρουργείο.



Η αστυνομία διεξάγει έρευνες για τον εντοπισμό του άγνωστου δράστη, με την περίπτωση να είναι δύσκολη καθώς ο νεαρός ισχυρίζεται ότι δεν θυμάται κάτι από το γεγονός.