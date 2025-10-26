Γκάζι: Μέσα στην εβδομάδα οι απαντήσεις από το Χημείο του Κράτους λέει η Δημογλίδου

Στη σφράγιση του νυχτερινού κέντρου έξω από το οποίο βρήκε τραγικό θάνατο η 16χρονη κοπέλα στο Γκάζι αλλά και για το πότε αναμένονται οι απαντήσεις των τοξικολογικών εξετάσεων μίλησε η εκπρόσωπος Τύπου της Αστυνομίας, Κωνστάντια Δημογλίδου.

Η κα Δημογλίδου σημείωσε ότι αν και απαιτείται αρκετός χρόνος για να «μιλήσουν» οι τοξικολογικές, μέσα στην εβδομάδα αναμένονται τα αποτελέσματα από τα δείγματα που στάλθηκαν στο Χημείο του Κράτους.

Συγκεκριμένα, η εκπρόσωπος Τύπου της Αστυνομίας σημείωσε ότι «απαιτείται αρκετός χρόνος για να έχουμε ασφαλή αποτελέσματα, αλλά θεωρούμε λόγω του κατεπείγοντος εδώ για να δούμε αν συνδέεται η κατανάλωση αλκοόλ με το θάνατο θα έρθουν σε πιο σύντομο χρονικό διάστημα. Είναι θέμα βέβαια της επιστήμης κατά πόσο μπορεί γρήγορα να έχει αυτά τα αποτελέσματα, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι περιμένουμε και αποτελέσματα αυτή τη βδομάδα από το Χημείο του Κράτους από τα δείγματα που έλαβαν οι αστυνομικοί κατά τον έλεγχό τους στο κατάστημα.

Από τις τοξικολογικές θα μπορούμε να διαπιστώσουμε σίγουρα αν στο κατάστημα πωλούνταν νοθευμένα ποτά. Οπότε καταλαβαίνετε ότι μιλάμε και για άλλες διώξεις. Είναι διαφορετικές οι διώξεις, καθώς μιλάμε για έκθεση όλων των ανθρώπων που εισέρχονται σε αυτό το κατάστημα, όχι μόνο των ανηλίκων».

«Φυσικά και έχουν εξεταστεί από την αστυνομία και μάλιστα έχουν δώσει και συμπληρωματικές καταθέσεις, καθώς καταλαβαίνετε ότι οι αρχικές καταθέσεις ήταν δύσκολο να ληφθούν λόγω της κατάστασης και του σοκ στο οποίο βρισκόταν τα υπόλοιπα μέλη της παρέας. Έχουν δώσει όλες τις πληροφορίες που χρειάζεται η αστυνομία για να ολοκληρώσει την προανάκριση και φυσικά έχει γίνει και η αλληλογραφία με άλλες υπηρεσίες, όπως είναι το ΕΚΑΒ, όπως είναι το νοσοκομείο, για να λάβουμε αλληλογραφία και να διαπιστώσουμε αν υπήρχαν και άλλοι άνθρωποι που αισθάνθηκαν αδιαθεσία εξερχόμενοι από το συγκεκριμένο κατάστημα μετά την κατανάλωση αλκοόλ», είπε μιλώντας στην ΕΡΤ σχετικά με τα άλλα παιδιά που ήταν στην παρέα του άτυχου κοριτσιού.

Σφραγίστηκε το νυχτερινό κέντρο

Ερωτηθείσα για το σφράγισμα της επιχείρησης απάντησε: «Για αυτό ακριβώς επειδή από την προανάκριση της Αστυνομίας διαπιστώθηκε πως στο συγκεκριμένο κατάστημα εισήλθε ανήλικος, άρα μιλάμε για μία παραβίαση εδώ και κατανάλωση αλκοόλ, δεύτερη παραβίαση της νομοθεσίας, καθώς απαγορεύεται ακόμη και η είσοδος στους ανηλίκους, εκτός και αν υπάρχει μια προγραμματισμένη εκδήλωση, όπως πολλές σχολικές εκδηλώσεις που έχουμε δει στο παρελθόν. Εκεί βέβαια πρέπει να έχει δηλωθεί νωρίτερα σε συγκεκριμένη πλατφόρμα, ώστε να έχει προηγηθεί έλεγχος της αστυνομίας πριν, αλλά και να μπορεί να γίνει έλεγχος κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης.

Εκεί επιτρέπεται η είσοδος όταν έχει προγραμματιστεί, ξαναλέω, εκδήλωση στην οποία θα συμμετέχουν ανήλικοι και είναι ενήμερη η αστυνομία ώστε να ελέγχει. Φυσικά και δεν επιτρέπεται όμως το αλκοόλ. Καταλαβαίνετε πόσο δύσκολο είναι να βρίσκεται ένας αστυνομικός έξω από ένα τέτοιου είδους κατάστημα, αλλά και από ένα περίπτερο, από ένα μίνι μάρκετ, από μία κάβα παντού, οπουδήποτε μπορεί ένας ανήλικος ή ένας ενήλικας να προμηθευτεί αλκοόλ.

Πρέπει να μιλήσουμε για την ευθύνη των ίδιων των ιδιοκτητών αυτών των καταστημάτων. Και εδώ πρέπει να μας βοηθήσει και ο κόσμος, γιατί σε πολλές περιπτώσεις έχει φτάσει η αστυνομία, επειδή ακριβώς έχει γίνει μια ανώνυμη καταγγελία ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε υπάρχουν ανήλικοι και προμηθεύονται αλκοόλ. Αυτό βοηθάει ακόμη περισσότερο το έργο μας, επειδή ακριβώς καταλαβαίνετε ότι είναι πάρα πολλά αυτού του είδους τα καταστήματα».

