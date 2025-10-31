Κρήτη: Αστυνομική έφοδος στην κατάληψη του Ευαγγελισμού - Έξι προσαγωγές για την επίθεση στον Βορίδη

Έφοδο πραγματοποίησε η αστυνομία στην κατάληψη του Ευαγγελισμού στο Ηράκλειο της Κρήτης.

Η αστυνομική επιχείρηση ξεκίνησε στις 5:30 τα ξημερώματα της Παρασκευής (31/10) με στελέχη της ΕΚΑΜ Κρήτης να εισέρχονται στο κτίριο.

Μέσα σε αυτό εντοπίστηκαν γύρω στα 6 άτομα που φέρεται να κοιμόντουσαν μέσα, τα οποία και προσήχθησαν.

Οι αστυνομικές δυνάμεις απέκλεισαν την περιοχή και τους δρόμους γύρω από το κτίριο.

cretalive.gr

Το «ντου» της ΕΛ.ΑΣ. έγινε στον απόηχο της επίθεσης κατά του Μάκη Βορίδη πριν από λίγες ημέρες. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες τα άτομα που προσήχθησαν έχουν ταυτοποιηθεί για τη συμμετοχή τους στην επίθεση εναντίον του βουλευτή της ΝΔ.