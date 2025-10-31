Από καδρόνια μέχρι σφυριά στην κατάληψη «Ευαγγελισμός» - 6 συλλήψεις για την επίθεση στον Βορίδη

Σε συλλήψεις μετατράπηκαν οι έξι προσαγωγές από την αστυνομική επιχείρηση νωρίς το πρωί της Παρασκευής (31/10) στην κατάληψη «Ευαγγελισμός» στο Ηράκλειο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η αστυνομική επιχείρηση ξεκίνησε γύρω στις 05:30 στο πλαίσιο ερευνών για την επίθεση που δέχτηκε ο Μάκης Βορίδης το προηγούμενο Σάββατο σε εστιατόριο της πόλης, με ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις να αποκλείουν τον χώρο γύρω από το ιστορικό κτίριο.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, στελέχη της ΕΚΑΜ Κρήτης εισήλθαν στο κτίριο και εντόπισαν άτομα που είχαν ταυτοποιηθεί από τις Αρχές ως ύποπτοι για την εμπλοκή τους στο περιστατικό. Εντός της κατάληψης βρέθηκαν και κατασχέθηκαν καδρόνια, σφυριά και αντιασφυξιογόνες μάσκες.

Φωτ.: ΕΛΑΣ

Από τους συλληφθέντες, οι δύο κοπέλες ηλικίας 26 και 29 ετών, και τρεις άνδρες, 34, 33 και 26 ετών, βρέθηκαν να κοιμούνται εντός της κατάληψης του «Ευαγγελισμού», ενώ συνελήφθη και ένας 27χρονος Κρητικός, μετά από έρευνα στο σπίτι του, στην πόλη του Ηρακλείου.

Φωτ.: ΕΛΑΣ

Φωτ.: ΕΛΑΣ

Πώς έγινε η επίθεση στον Μάκη Βορίδη

Σημειώνεται πως το περασμένο Σάββατο ομάδα περίπου 30 ατόμων εισέβαλε σε εστιατόριο όπου δειπνούσε ο Μάκης Βορίδης με την οικογένειά του και γνωστούς του.

Σύμφωνα με πληροφορίες η καταδρομική επίθεση των αγνώστων διήρκεσε ελάχιστα λεπτά. Οι δράστες κινήθηκαν προς τον κ. Βορίδη και άρχισαν να πετάνε προς το μέρος του καρέκλες, ξύλα και άλλα αντικείμενα με αποτέλεσμα να επικρατήσει πανικός.

Μαζί με τον κ. Βορίδη στο ίδιο τραπέζι ήταν μια ακόμη οικογένεια. Το γνωστό εστιατόριο στο Ηράκλειο που βρίσκεται κοντά στο λιμάνι, υπέστη υλικές ζημιές ενώ ο κ. Βορίδης επί της ουσίας φυγαδεύτηκε από το σημείο.

Η επίθεση οδήγησε στην άμεση κινητοποίηση των Αρχών και στην εκκένωση της κατάληψης το πρωί της Παρασκευής. Η Αστυνομία συνεχίζει τις έρευνες για να διαλευκάνει πλήρως το περιστατικό και τυχόν συμμετοχή και άλλων ατόμων.