Ηράκλειο Κρήτης: Επίθεση αγνώστων στον Μάκη Βορίδη - Ήταν σε εστιατόριο με την οικογένειά του

Επίθεση από ομάδα περίπου 30 ατόμων που φορούσαν κράνη και κουκούλες δέχθηκε το βράδυ του Σαββάτου, λίγο πριν τις 23:30, ο Μάκης Βορίδης ο οποίος μαζί με την οικογένειά του βρισκόταν σε γνωστό εστιατόριο στο Ηράκλειο της Κρήτης.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες η καταδρομική επίθεση των αγνώστων διήρκεσε ελάχιστα λεπτά. Οι δράστες κινήθηκαν προς τον κ. Βορίδη και άρχισαν να πετάνε προς το μέρος του καρέκλες, ξύλα και άλλα αντικείμενα με αποτέλεσμα να επικρατήσει πανικός. Μαζί με τον κ. Βορίδη στο ίδιο τραπέζι ήταν μια ακόμη οικογένεια. Το γνωστό εστιατόριο στο Ηράκλειο που βρίσκεται κοντά στο λιμάνι, υπέστη υλικές ζημιές ενώ ο κ. Βορίδης επί της ουσίας φυγαδεύτηκε από το σημείο.

Σημειώνεται πως η επίσκεψη του κ. Βορίδη στο Ηράκλειο Κρήτης είναι ιδιωτική και στο σημείο δεν υπήρχαν επιπλέον αστυνομικές δυνάμεις πέραν της προσωπικής του φρουράς.

Ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας έφτασαν στο σημείο και απέκλεισαν όλη την περιοχή προκειμένου ο κ. Βορίδης μαζί με την οικογένειά του να απομακρυνθεί με ασφάλεια. Οι κουκουλοφόροι μετά από την καταδρομική επίθεση έγιναν «καπνός» και κινήθηκαν προς άγνωστη κατεύθυνση.

