Κρίμα να είναι τόσο… μικροί στην ηγεσία της κεντροαριστεράς

Δεν θα μπορούσα να φανταστώ, ότι ένας Λεωνίδας Κύρκος, ένας Αντώνης Μπριλάκης, ένας Ανδρέας Λεντάκης, ένας Μιχάλης Παπαγιαννάκης ή ένας Ανδρέας Παπανδρέου ή Χαρίλαος Φλωράκης, θα έκαναν ποτέ αυτή την απρέπεια που έκαναν οι Νίκος Ανδρουλάκης και Σωκράτης Φάμελλος. Και αναφέρομαι στην απουσία τους, από την κηδεία του Διονύση Σαββόπουλου. Αυτή η συμπεριφορά, όποια δικαιολογία και να βρουν, δεν είναι ικανή να αντιστρέψει την εικόνα της μικρότητας.

Όταν ούτε το μέγα του θανάτου μυστήριο δεν κατάφερε να τους κάνει, να σταθούν πάνω από τα μικρά και τα λίγα της πολιτικής αντιπαράθεσης, τότε η πορεία τους δικαίως καταγράφεται στα ποσοστά της.

Και λυπάμαι που ο Αλέξης Τσίπρας ήταν και αυτός στους απόντες αυτής της κηδείας, ενός ανθρώπου που πολιτιστικά και όχι μόνο σημάδεψε πολλές γενιές Ελλήνων. Αν με την απουσία τους πίστεψαν ότι τιμώρησαν τον Σαββόπουλο, μάλλον πλανώνται πλάνην οικτράν. Ο Νιόνιος θα εξακολουθεί να ζει με τα τραγούδια του όταν εκείνοι είναι στο χρονοντούλαπο της ιστορίας και ξεχασμένοι από τον χρόνο.

Εάν το σκεπτικό τους είναι ότι με αυτόν τον τρόπο δεν θέλησαν να στενοχωρήσουν τους εναπομείναντες ψηφοφόρους τους, τότε το λάθος τους είναι διπλό καθώς έδειξαν για άλλη μια φορά την απομάκρυνσή τους από την κοινωνία. Εάν ενοχλήθηκαν επειδή μίλησε ο Μητσοτάκης, δείχνουν ότι είναι ακόμη πιο… ολίγιστοι στις επιλογές τους.

Με αυτές τις επιλογές όχι μόνο δεν έχουν μέλλον, αλλά γυρίζουν τον τόπο σε σκοτεινές περιόδους. Και αυτά δεν προμηνύουν τίποτε καλό για τον τόπο.

Ο χρόνος θα δείξει εάν αυτή τους η απουσία προστεθεί σε μια σειρά από λάθη που κάνουν τα τελευταία χρόνια απομακρυνόμενοι από τους πολίτες και δείχνοντας μιζέρια και μικροπρέπεια.

Ελπίζω να μιλήσουν οι ίδιοι για τους λόγους τους οποίους επέλεξαν να είναι απόντες από την κηδεία αυτή. Έτσι ίσως να μπορέσουν να δώσουν μια απάντηση σε αυτήν την συμπεριφορά που δεν τους τιμά καθόλου.

Μπορεί πράγματι να εκτίμησαν ότι στην κηδεία αυτοί δεν θα έβρισκαν ψηφοφόρους τους. Λάθος τους και αυτό. Διότι στο τελευταίο αντίο δεν αναζητάς σταυρουδάκια, αλλά δείχνεις σεβασμό σε πρόσωπα.

Το ΠΑΣΟΚ, ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΚΚΕ, και ιδιαίτερα ο Κουτσούμπας μετά από χρόνια ως είθισται είμαι σίγουρος ότι θα κάνει την αυτοκριτική του. Και θα καταλάβουν το λάθος τους. Πάντα θα υπάρχει τρόπος να το διορθώσουν.

Αλλά στο σήμερα , εμετρήθησαν , εζυγίσθησαν και ευρέθησαν ελλιπείς . Και είναι κρίμα και για τους ίδιους και για όσους εκπροσωπούν…