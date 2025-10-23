Ο Μητσοτάκης τώρα βάζει τα δύσκολα στον Δένδια

«Ε, λοιπόν σήμερα δεν ξέρω αν το προσέξατε, είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα» έλεγε ο κορυφαίος Ντίνος Ηλιόπουλος στον «Ατσίδα».

Η γραμμή του ΜΜ περί «παραπολιτικής» στο θέμα Δένδια - Άγνωστος Στρατιώτης δεν σηκώνει βέβαια καμία σοβαρή αξιολόγηση. Και δείτε τώρα τι συμβαίνει:

Ο Νίκος Δένδιας πάει στη βουλή σχεδόν «ινκόγκνιτο» και επιλέγει να καθίσει στα ορεινά. Από εκεί ψήφισε. Δεν μίλησε με κανέναν από τους δημοσιογράφους, δεν πέρασε ούτε από το εντευκτήριο, δεν μπήκε ούτε από την κεντρική είσοδο εκεί όπου είναι στημένες οι τηλεοπτικές κάμερες.

Ο Άδωνις βρίσκει την ευκαιρία να ρίξει ένα ακόμα «καρφί» στον υπουργό της Άμυνας και πάμε παρακάτω.

Και κάπου εδώ μπαίνει στην «εξίσωση» ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο οποίος επιλέγει να βγει το πρωί στον ΣΚΑΪ και να μιλήσει για όλα. Και φυσικά για τον Άγνωστο Στρατιώτη.

Η στήλη επιμένει πως η «καυτή πατάτα» για την εφαρμογή του νόμου βρίσκεται καταρχάς στα χέρια του υπουργού Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοϊδη. Όπως και το ότι η κάθε «αβλαβής διέλευση» - όπως αυτή που επιχείρησε ο κ. Δένδιας -δημιουργεί πάντα απόνερα που είναι αδύνατον να μη σε «βρέξουν».

Και ανεξάρτητα από το τι είχαν πει Μητσοτάκης και Δένδιας όταν μίλησαν για την τροπολογία, τα δύσκολα τώρα έρχονται για τον υπουργό της Εθνικής Άμυνας. Οι προσεκτικοί άκουσαν χθες τον Μητσοτάκη να λέει ότι περιμένει από τον Νίκο Δένδια, προτάσεις και σκέψεις για «την ανάδειξη και την προστασία του μνημείου».

Είναι αυτό που είπε: «να δούμε το μνημείο με μια φρέσκια ματιά».

Ο Μητσοτάκης τώρα βάζει τα δύσκολα στον Νίκο Δένδια.