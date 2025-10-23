Πρώτη συνάντηση Δένδια-Χρυσοχοϊδη για τον Άγνωστο Στρατιώτη: Οι σκέψεις για τον καθαρισμό του χώρου

Επί του πεδίου και εν προκειμένω στη μαθητική παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου την προσεχή Τρίτη αναμένεται να δοκιμαστεί η εφαρμογή της τροπολογίας για την προστασία και την ανάδειξη της διαχρονικής σημασίας του Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη, που πυροδότησε οξεία πολιτική αντιπαράθεση ανάμεσα σε κυβέρνηση και αντιπολίτευση, αλλά και εσωτερικούς τριγμούς στην κυβέρνηση.

Πρώτη συνάντηση Δένδια - Χρυσοχοϊδη

Από τη στιγμή που η επίμαχη τροπολογία τίθεται σε ισχύ από σήμερα εκτός απροόπτου ο κυβερνητικός σχεδιασμός φαίνεται ότι επισπεύδεται.

Με τον πρωθυπουργό να βρίσκεται μεν στις Βρυξέλλες για τη Σύνοδο του Ευρωπαικού Συμβουλίου, αλλά να έχει δώσει τις προηγούμενες ώρες το στίγμα των από εδώ και πέρα κυβερνητικών προθέσεων, ασφαλείς πληροφορίες του flash.gr αναφέρουν ότι οι δύο επισπεύδοντες Υπουργοί, ο Νίκος Δένδιας και ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης είχαν νωρίτερα σήμερα μία πρώτη συνεργασία, προκειμένου να προωθηθούν άμεσα οι απαιτούμενες ενέργειες τόσο σε ό,τι αφορά στην εκ νέου διαμόρφωση και ανάδειξη του Μνημείου, όσο και στο επιχειρησιακό σχέδιο για την τήρηση της δημόσιας τάξης.

Έμπειρος πολιτικός παράγοντας παρατηρεί πως η κυβέρνηση καλείται να ισορροπήσει σε τεντωμένο σχοινί: από τη μία επιδιώκει την πολιτική και κοινωνική αποδραματοποίηση του όλου ζητήματος, από την άλλη όμως, δεν έχει τα περιθώρια να εμφανιστεί ανακόλουθη λίγες ώρες μετά τη ψήφιση της τροπολογίας.

«Τετ α τετ» και με Δούκα

Ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, πέρασε το πρωί της Πέμπτης το κατώφλι του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, ανταποκρινόμενος σε πρόσκληση του υπουργού, Νίκου Δένδια, για μία κρίσιμη συνάντηση εργασίας.

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε το εμβληματικό Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη και η επίλυση του ζητήματος των αρμοδιοτήτων, μετά την πρόσφατη ψήφιση της σχετικής τροπολογίας που έφερε η κυβέρνηση.



Υπενθυμίζεται ότι με την τροπολογία αυτή, η αρμοδιότητα για τη φροντίδα και τη συντήρηση του Μνημείου μεταφέρεται από τον Δήμο στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.



Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κύριος στόχος της συνάντησης ήταν ο άμεσος συντονισμός μεταξύ των δύο πλευρών. Οι κ.κ. Δένδιας και Δούκας συζήτησαν τις λεπτομέρειες για τον καταμερισμό των αρμοδιοτήτων, εστιάζοντας κυρίως στο ζήτημα της καθαριότητας και της συνολικής φροντίδας του μνημείου.



Η συνάντηση σηματοδοτεί την έναρξη της πρακτικής εφαρμογής του νέου θεσμικού πλαισίου, με την κυβέρνηση και τον Δήμο να συμφωνούν στην ανάγκη άψογης συντήρησης του σημείου αναφοράς της εθνικής μας μνήμης.



Πότε θα καθαριστεί ο χώρος

Και με τη μαθητική παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου να απέχει ελάχιστες ημέρες η συγκυρία δε μοιάζει ευνοϊκή για το Μέγαρο Μαξίμου. Από την κυβέρνηση έχει ξεκαθαριστεί πως τα ονόματα των 57 αδικοχαμένων θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών δεν πρόκειται να σβηστούν, ωστόσο, τα αντικείμενα, που υπάρχουν στο σημείο πρέπει αναμένεται να απομακρυνθούν, ώστε να ξεδιπλωθεί το κυβερνητικό σχέδιο για την ανάδειξη του Μνημείου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, αυτό πιθανόν να γίνει ταυτόχρονα με τις οργανωτικές προετοιμασίες εν όψει της μαθητικής παρέλασης, ενώ μία ιδέα που έχει πέσει στο κυβερνητικό τραπέζι είναι τα αντικείμενα να μεταφερθούν στο μνημείο για την τραγωδία των Τεμπών, που έχει δημιουργήσει ο Δήμος Αθηναίων απέναντι από την Τεχνόπολη στο Γκάζι.

Εξάλλου, όπως δήλωσε χθες στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΙ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένει στο αμέσως προσεχές διάστημα από το Νίκο Δένδια προτάσεις ώστε «να δούμε το Μνημείο με μία φρέσκια ματιά». Σύμφωνα με πληροφορίες στην κυβέρνηση μελετούν τις παρεμβάσεις, που έχουν γίνει σε αντίστοιχα μνημεία στις προηγμένες ευρωπαικές χώρες με την ιδέα μιας διακριτικής και καλαίσθητης περίφραξης να μην μπορεί να αποκλειστεί.

«Δεν φοβάμαι για τις παρελάσεις» είχε δηλώσει νωρίτερα ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη χωρίς ωστόσο να μπορεί να αποκλείσει το ενδεχόμενο να επιχειρήσουν κάποιοι να προκαλέσουν επεισόδια στην παρέλαση για την 28η Οκτωβρίου.