Άγνωστος Στρατιώτης: «Πόλεμος» ανακοινώσεων πάνω από το μνημείο - Διαξιφισμοί Δένδια, Δούκα

Σε ρυθμό... πολυβόλου βγαίνουν οι ανακοινώσεις τις τελευταίες ώρες από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και τον Δήμο Αθηναίων αναφορικά με τη φροντίδα και την καθαριότητα του μνημείου του Άγνωστου Στρατιώτη.

Αργά το βράδυ της Πέμπτης (23/10), ο Νίκος Δένδιας σήκωσε (ξανά) το γάντι που πέταξε ο Χάρης Δούκας και τονίζει με έμφαση πως «αλοίμονο αν η καθαριότητα ενέπιπτε στη Συνταγματική αποστολή των Ενόπλων Δυνάμεων».

Συγκεκριμένα, αναφορικά με την ανακοίνωση που προηγήθηκε του Δήμου Αθηναίων, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας επισημαίνει «το προφανές: H κατά τον νόμο φροντίδα για το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη συνίσταται στη μέριμνα ώστε να ανταποκρίνεται στον σκοπό για τον οποίο έχει θεσμοθετηθεί. Η καθαριότητα βάσει του άρθρου 102 του Συντάγματος είναι τοπική υπόθεση και ανήκει αποκλειστικά στην αρμοδιότητα της Δημοτικής Αρχής. Αλοίμονο αν η καθαριότητα ενέπιπτε στη Συνταγματική αποστολή των Ενόπλων Δυνάμεων! Άλλη είναι η αποστολή τους».

Η ανακοίνωση Δούκα

«Ο απαιτούμενος σεβασμός στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη ακόμα αναζητείται», τονίζει ο Χάρης Δούκας, προσθέτοντας ένα ακόμη «επεισόδιο» στην αντιπαράθεση που έχει ανοίξει μεταξύ κυβέρνησης και Δήμου Αθηναίων.

Συγκεκριμένα, λίγη ώρα μετά την νέα παρέμβαση Δένδια για την ευθύνη της καθαριότητας του Μνημείου, ο δήμαρχος Αθηναίων αναφέρει:



«Χθες, η κυβέρνηση εισηγήθηκε και ψήφισε τροπολογία, με την οποία αναθέτει τη φροντίδα, άρα και την καθαριότητα του χώρου του Άγνωστου Στρατιώτη στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Σήμερα, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας μας πληροφορεί ότι, κατά το άρθρο 102 του Συντάγματος, η αποκλειστική ευθύνη της καθαριότητας ανήκει στον Δήμο Αθηναίων. Τα συμπεράσματα δικά σας. Δυστυχώς, ο απαιτούμενος σεβασμός στο Μνημείο ακόμα αναζητείται…», υποστηρίζει ο Χάρης Δούκας.

Σε τρίτο η καθαριότητα του Άγνωστου Στρατιώτη - Αιχμές για Δούκα

Υπενθυμίζεται πως σε νέα παρέμβαση για τον Άγνωστο Στρατιώτη προχώρησε ο Νίκος Δένδιας το βράδυ της Πέμπτης 23 Οκτωβρίου, αφήνοντας «αιχμές» στον Χάρη Δούκα, με αφορμή δήλωση του δημάρχου Αθηναίων λίγες ώρες νωρίτερα, σύμφωνα με την οποία «διερρήγνυε τα ιμάτιά του» για τη φροντίδα και τον καθαρισμό του μνημείου.

Με ανακοίνωσή του, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας κατηγορεί τον Χάρη Δούκα ότι δεν θέλει να αναλάβει την ευθύνη για την καθαριότητα του μνημείου, παρά το ότι το Σύνταγμα ορίζει διαφορετικά και ενημερώνει ότι θα προχωρήσει στην ανάθεση του συγκεκριμένου έργου σε τρίτον, για όσο χρόνο απαιτηθεί.

«Η κατά το άρθρο 102 του Συντάγματος και κατά τον νόμο αποκλειστική ευθύνη της καθαριότητας ανήκει στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και ειδικότερα στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη ανήκει στον Δήμο Αθηναίων.

Μετά τη δημόσια τοποθέτηση του Δημάρχου Αθηναίων ότι κατ’ αυτόν «η ευθύνη για το Μνημείο ανήκει αποκλειστικά στην Κυβέρνηση», το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας δεν μπορεί να επιτρέψει την υποβάθμιση του χώρου μνήμης και τιμής όσων αγωνίσθηκαν για το Έθνος και την Πατρίδα.

Κατά τούτο, θα προχωρήσει στην ανάθεση της καθαριότητας του χώρου σε τρίτον, για όσο χρόνο απαιτηθεί.

Όπως έχει επισημάνει ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, στην πρόσφατη δήλωσή του, ο σεβασμός στους νεκρούς των Εθνικών Αγώνων και στην Ιστορία είναι συλλογικό καθήκον και ευθύνη όλων μας», τονίζει στην ανακοίνωσή του το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.

Δούκας: «Καλή τους τύχη»

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα -μετά τη συνάντηση του Νίκου Δένδια με τον Χάρη Δούκα- ο δήμαρχος Αθηναίων προχώρησε σε ανάρτηση στα social media στην οποία δηλώνει ότι, μετά την ψήφιση της επίμαχης τροπολογίας, η ευθύνη για την φροντίδα του Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη ανήκει «αποκλειστικά» στην κυβέρνηση, στην οποία και εύχεται «καλή τύχη».