Μαρινάκης: «Δεν θα επιτρέψουμε να διακινδυνεύσει η παρέλαση της 28ης» – Αιχμές για Ζωή και Δούκα

Σαφές μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση έστειλε σήμερα (24/10) ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης , τονίζοντας ότι «δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν να διακινδυνεύσει τον εορτασμό της 28ης Οκτωβρίου», καθώς «η παρέλαση είναι για όλο το έθνος».



Μιλώντας στο ACTION24, ο κ. Μαρινάκης απάντησε στις δηλώσεις της Ζωής Κωνσταντοπούλου περί «ανυπακοής» κατά την παρέλαση, στον απόηχο της τροπολογίας για το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη.



«Η κοινωνία έχει καταλάβει πόσο ρυπαρές είναι αυτές οι λογικές»

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ήταν ιδιαίτερα επικριτικός προς την επικεφαλής της Πλεύσης Ελευθερίας: «Κανένας δεν εξεπλάγη από μία τέτοια διατύπωση... όταν εργαλειοποιείς τον πόνο άλλων συγγενών θυμάτων μίας τραγωδίας. Προσπαθεί να σώσει την πολιτική της καριέρα, επενδύοντας στον ανθρώπινο πόνο και εργαλειοποιώντας τον».

Παράλληλα προειδοποίησε ότι σε ακραίες κινητοποιήσεις θα εφαρμοστεί ο νέος νόμος: «Όποιος έχει σκοπό να εμποδίσει, να διαλύσει, να κάνει οτιδήποτε, ειδικά στον εορτασμό μίας εθνικής επετείου, να το σκεφτεί ξανά... Είμαι σίγουρος ότι η Ελληνική Αστυνομία θα δώσει την απάντηση προστατεύοντας την κοινωνία».



Αναφορικά με την σύγχυση που προέκυψε σχετικά με τις αρμοδιότητες στο μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, τόνισε ότι το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας θα επιμεληθεί την καθαριότητα του Μνημείου, ενώ η Ελληνική Αστυνομία θα περιφρουρήσει την εφαρμογή της τάξης: «Η κοινωνία έχει καταλάβει πόσο ρυπαρές είναι αυτές οι λογικές. Πλέον, ξέρουν ότι όλες αυτές οι κινήσεις είναι των ακραίων από την άλλη πλευρά», πρόσθεσε χαρακτηριστικά.

Δένδια, Δούκας και ΣΥΡΙΖΑ

Ο κ. Μαρινάκης αναφερόμενος στον υπουργό Άμυνας, επανέλαβε κατηγορηματικά ότι «δεν υπάρχει θέμα με τον Νίκο Δένδια».

Απαντώντας στο «καλή τύχη στην κυβέρνηση» του Δημάρχου Αθηναίων, είπε πως ο κ. Δούκας θα έπρεπε «να το απευθύνει στους δημότες της Αθήνας από την ημέρα της εκλογής του, μέχρι τις επόμενες εκλογές».



Σχολιάζοντας την αποχώρηση του πρώην πρωθυπουργού από τον ΣΥΡΙΖΑ και τη Βουλή, είπε ότι «κανείς δεν μπορεί να τους πάρει σοβαρά» και ότι ο κ. Τσίπρας «δεν μπορεί να ξαναγράψει την ιστορία, μόνο μυθιστορήματα».

«Αδιάφορος» ο εκνευρισμός της Άγκυρας



Τέλος, σχολιάζοντας την ενόχληση της Άγκυραςγια τη δήλωση του Πρωθυπουργού από τις Βρυξέλλες σχετικά με το casus belli και το πρόγραμμα SAFE, ο κ. Μαρινάκης ήταν ξεκάθαρος: «Μας είναι αδιάφορο αυτό».



Υπογράμμισε ότι η Ελλάδα, επί Κυριάκου Μητσοτάκη, «μεγάλωσε ουσιαστικά» με στέρεα βήματα (F-16, F-35, 12 ναυτικά μίλια στο Ιόνιο, ΑΟΖ με Ιταλία και Αίγυπτο, Belh@rra) και όχι με «ψευτοπατριωτικές κορώνες».