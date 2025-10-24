Άγνωστος Στρατιώτης: «Πρόβα» παρέλασης με ΜΑΤ - Μάχη στρατηγικής από Δένδια και Δούκα

Σε «πονοκέφαλο» για την κυβέρνηση εξελίσσεται η εφαρμογή της ψηφισμένης πλέον ρύθμισης για τη λειτουργία και την προστασία του Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη.

Την ώρα που ο Κυριάκος Μητσοτάκης βρισκόταν στις Βρυξέλλες για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, στην Αθήνα ξεκινούσε μια σκληρή κόντρα ανάμεσα στον Νίκο Δένδια και τον Χάρη Δούκα με μπαράζ ανακοινώσεων -αμφότεροι έχουν κρατήσει συγκεκριμένη στάση για το θέμα- για τον καθαρισμό του χώρου, ο οποίος θα ανατεθεί σε ιδιωτική εταιρεία όπως ξεκαθαρίστηκε από το υπουργείο Άμυνας.

«Γιατί φώναξε τον δήμαρχο;» - «Θέλει να είναι εκείνος η αντιπολίτευση»

Στελέχη που βρίσκονται κοντά στον Χάρη Δούκα εξέφραζαν απορία μιλώντας στον Flash.gr για το γεγονός ότι ο Νίκος Δένδιας κάλεσε τον δήμαρχο Αθηναίων να συζητήσει επί ενός θέματος που, όπως λένε, δεν έχει καμία αρμοδιότητα όπως περιγράφεται και στη σχετική τροπολογία που πλέον έγινε νόμος του κράτους.

Στον αντίποδα, κυβερνητικά στελέχη σημείωναν πως η διάθεση του κ. Δούκα να κάνει αντιπολίτευση βγαίνοντας πιο επιθετικά ακόμα και από τον Νίκο Ανδρουλάκη στο συγκεκριμένο θέμα ήταν κάτι περισσότερο από εξόφθαλμη από την πρώτη στιγμή που μπήκε το θέμα του μνημείου στη δημόσια συζήτηση έπειτα από τη σχετική ανακοίνωση που έκανε ο πρωθυπουργός.

Σε κάθε περίπτωση, Νίκος Δένδιας και Χάρης Δούκας ξεκίνησαν από χθες μια μάχη στρατηγικής που αφορά στα εκλογικά κοινά που θέλουν να στοχεύσουν έχοντας και οι δυο κάνει νωρίτερα, διακριτές τις θέσεις τους ως προς το θέμα του μνημείου προς το Μέγαρο Μαξίμου και τη Χαριλάου Τρικούπη, αντίστοιχα.

Τι θα γίνει στην παρέλαση

Με την παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου να πλησιάζει, ουδείς από το κυβερνητικό στρατόπεδο είναι σε θέση να απαντήσει με σαφήνεια το τι θα γίνει στον χώρο του Αγνώστου Στρατιώτη.

Το εάν δηλαδή θα καθαρίσει το σημείο γύρω από τα ονόματα, στο πλαίσιο των γενικότερων προετοιμασιών για την παρέλαση - προετοιμασίες που ωστόσο γίνονται από τον Δήμο της Αθήνας ή δεν θα πειραχτεί τίποτα σε αυτή τη φάση προκειμένου να πέσουν οι τόνοι και να κυλήσουν όλα ομαλά και χωρίς παρατράγουδα, τα οποία όπως πιστεύουν στην κυβέρνηση ίσως θελήσει να προκαλέσει η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου.

«Φραγμός» από τα ΜΑΤ στη φοιτητική πορεία

Μία πρώτη «γεύση» της νέας διαχείρισης που επιφυλάσσει η κυβέρνηση στο χώρο του Αγνώστου Στρατιώτη, δόθηκε χθες το βράδυ. Καθώς η πορεία των φοιτητικών συλλόγων πλησίαζε το μνημείο, ισχυρές δυνάμεις των ΜΑΤ παρατάχθηκαν μπροστά του, εμποδίζοντας την πρόσβαση στους διαδηλωτές.

Αστυνομικοί που έχουν παραταχθεί μπροστά από το χώρο του μνημείου λόγω συγκέντρωσης διαμαρτυρίας, δεν επιτρέπουν την πρόσβαση στο σημείο που είναι γραμμένα τα ονόματα των 57 ψυχών pic.twitter.com/214y6g1xAy — Flash.gr (@flashgrofficial) October 23, 2025

Μάλιστα, κάποια άτομα θέλησαν να πάνε στο σημείο που είναι γραμμένα τα ονόματα των θυμάτων των Τεμπών, ωστόσο, οι αστυνομικοί δεν τους το επέτρεψαν.

Φωτό: Flash.gr

Διχασμένοι οι πολίτες - «Ναι» από το κέντρο

Οι πολίτες πάντως εμφανίζονται διχασμένοι. Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της PULSE για τον ΣΚΑΪ, το 46% συμφωνεί και μάλλον συμφωνεί με την κυβερνητική πρωτοβουλία ενώ αντίθετη άποψη εκφράζει το 44%.

PULSE / ΣΚΑΪ

Στον δείκτη ανά πολιτική τοποθέτηση, πάντως, οι λεγόμενοι «κεντρώοι ψηφοφόροι» σε ποσοστό 57% απαντούν πως συμφωνούν ή μάλλον συμφωνούν με την απόφαση της κυβέρνησης για τον Άγνωστο Στρατιώτη.