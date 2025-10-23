«Δοκιμάζεται» η τροπολογία: Πορεία και συγκέντρωση στο Σύνταγμα - Τα ΜΑΤ στον Άγνωστο Στρατιώτη

Πορεία και συγκέντρωση πραγματοποιούν αυτή την ώρα φοιτητικοί σύλλογοι και άλλες συλλογικότητες στο κέντρο της Αθήνας.

Φωτο: Flash.gr/Γιάννης Κέμμος

Εκατοντάδες νεαρά άτομα, κρατώντας σημαίες και πανό, και φωνάζοντας συνθήματα, κατευθύνονται προς το Σύνταγμα.

Φωτο: Flash.gr/Γιάννης Κέμμος

Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις βρίσκονται στο δρόμο. Μάλιστα, αστυνομικοί των ΜΑΤ έχουν παραταχθεί μπροστά από το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη και δεν επιτρέπουν την πρόσβαση σε οποιονδήποτε επάνω στο χώρο που έχει «οριοθετηθεί» από την σχετική τροπολογία που ψηφίστηκε στη Βουλή την Τετάρτη (22/10).

Δείτε φωτογραφίες και βίντεο του flash.gr από το σημείο: