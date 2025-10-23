Νέα παρέμβαση Δένδια: Σε τρίτο η καθαριότητα του Άγνωστου Στρατιώτη - Αιχμές για Δούκα

Σε νέα παρέμβαση για τον Άγνωστο Στρατιώτη προχώρησε ο Νίκος Δένδιας το βράδυ της Πέμπτης 23 Οκτωβρίου, αφήνοντας «αιχμές» στον Χάρη Δούκα, με αφορμή δήλωση του δημάρχου Αθηναίων λίγες ώρες νωρίτερα, σύμφωνα με την οποία «διερρήγνυε τα ιμάτιά του» για τη φροντίδα και τον καθαρισμό του μνημείου.

Με ανακοίνωσή του, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας κατηγορεί τον Χάρη Δούκα ότι δεν θέλει να αναλάβει την ευθύνη για την καθαριότητα του μνημείου, παρά το ότι το Σύνταγμα ορίζει διαφορετικά και ενημερώνει ότι θα προχωρήσει στην ανάθεση του συγκεκριμένου έργου σε τρίτον, για όσο χρόνο απαιτηθεί.

«Η κατά το άρθρο 102 του Συντάγματος και κατά τον νόμο αποκλειστική ευθύνη της καθαριότητας ανήκει στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και ειδικότερα στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη ανήκει στον Δήμο Αθηναίων.

Μετά τη δημόσια τοποθέτηση του Δημάρχου Αθηναίων ότι κατ’ αυτόν «η ευθύνη για το Μνημείο ανήκει αποκλειστικά στην Κυβέρνηση», το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας δεν μπορεί να επιτρέψει την υποβάθμιση του χώρου μνήμης και τιμής όσων αγωνίσθηκαν για το Έθνος και την Πατρίδα.

Κατά τούτο, θα προχωρήσει στην ανάθεση της καθαριότητας του χώρου σε τρίτον, για όσο χρόνο απαιτηθεί.

Όπως έχει επισημάνει ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, στην πρόσφατη δήλωσή του, ο σεβασμός στους νεκρούς των Εθνικών Αγώνων και στην Ιστορία είναι συλλογικό καθήκον και ευθύνη όλων μας», τονίζει στην ανακοίνωσή του το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.

Δούκας: «Καλή τους τύχη»

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα -μετά τη συνάντηση του Νίκου Δένδια με τον Χάρη Δούκα- ο δήμαρχος Αθηναίων προχώρησε σε ανάρτηση στα social media στην οποία δηλώνει ότι, μετά την ψήφιση της επίμαχης τροπολογίας, η ευθύνη για την φροντίδα του Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη ανήκει «αποκλειστικά» στην κυβέρνηση, στην οποία και εύχεται «καλή τύχη».