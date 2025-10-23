Άγνωστος Στρατιώτης: Εκεχειρία με αστερίσκους- Ο καθαρισμός του χώρου, το νέο κυβερνητικό crash test

Στις Βρυξέλλες, για το χθεσινό άτυπο δείπνο ΕΕ – Αιγύπτου και εν όψει της σημερινής, κρίσιμης Συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για την κοινή ευρωπαϊκή άμυνα βρίσκεται ο πρωθυπουργός αφήνοντας πίσω του στην Αθήνα τις αναταράξεις, που προκάλεσε στο εσωτερικό της κυβέρνησης η διακριτή γραμμή του Νίκου Δένδια στο θέμα της προστασίας του Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη.

Προσπάθεια να πέσουν οι τόνοι

Πάντως, κατά τη χθεσινή ημέρα και οι δύο πλευρές κατέβαλαν προσπάθεια να πέσουν οι τόνοι επιχειρώντας να διασκεδάσουν τις εντυπώσεις από την εικόνα εσωτερικής κρίσης, που εξέπεμψε η κυβέρνηση προχθές στη Βουλή.

Επ' αυτού το σύνθημα έδωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος σε συνέντευξη του στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ τόνισε ερωτηθείς για τη στάση του Υπουργού Άμυνας ότι «δεν εξέφρασε καμία απολύτως διαφωνία για το περιεχόμενο της διάταξης. Τη συνυπέγραψε», θέλοντας εμφανώς να βάλει τελεία στην υπόγεια εσωκομματική αντιπαράθεση, που ξέσπασε προχθές στη Βουλή.

Σε κάθε περίπτωση, ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι το ενδιαφέρον πλέον εστιάζεται στην εφαρμογή της ψηφισθείσας πλέον τροπολογίας επαναλαμβάνοντας ότι το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας έχει την ευθύνη για τη φροντίδα και τη συντήρηση του Μνημείου. Από την πλευρά του ο κ. Δένδιας προσήλθε χθες στη Βουλή και μολονότι απέφυγε τα υπουργικά έδρανα προτιμώντας τα ορεινά ψήφισε δια ζώσης την τροπολογία, δείχνοντας κι αυτός ότι επιθυμεί να κλείσει το θέμα.

Όλα θα κριθούν στην πράξη

Κυβερνητικά στελέχη παραπέμπουν στα…προσεχώς και συγκεκριμένα στην εφαρμογή της τροπολογίας προκειμένου να καταδειχθεί κατά πόσον θα διαρκέσει η χθεσινή…εκεχειρία, καθώς είναι σαφές ότι σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα θα πρέπει να απομακρυνθούν τα διάφορα αντικείμενα από το σημείο από τη στιγμή που ενδεχόμενο σβήσιμο των ονομάτων είχε αποκλειστεί εξ αρχής από την πλευρά της κυβέρνησης.

Επιχειρώντας, δε, τη φυγή προς τα εμπρός ο πρωθυπουργός σημείωσε με νόημα κατά τη χθεσινή του ραδιοφωνική συνέντευξη ότι «εγώ αυτό το οποίο αναμένω από το Υπουργείο είναι να έρθει πολύ σύντομα με μία πρόταση για τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να αναδειχθεί το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη» προσθέτοντας ότι το περιεχόμενο της συζήτησης του με τον κ. Δένδια θα τεθεί ακολούθως σε ευρύτερη διαβούλευση, η οποία και θα καθορίσει τα επόμενα βήματα.

Πάντως, ο Υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης έδωσε χθες συνέχεια στην άτυπη κόντρα του με τον Υπουργό Άμυνας. Συνομιλώντας με δημοσιογράφους τόνισε ότι «η μόνη περίπτωση να μην μιλήσω εγώ σε δική μου τροπολογία είναι όχι μόνο να είμαι σε ΜΕΘ αλλά και σε κώμα».

Στα γενικότερα πολιτικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης απέκλεισε εκ νέου κατά τη χθεσινή του συνέντευξη πιθανή πρόωρη προσφυγή στις κάλπες επαναλαμβάνοντας ότι οι εκλογές θα διενεργηθούν την Άνοιξη του 2027, ενώ διέψευσε και πάλι ότι υπάρχει ζήτημα αλλαγής του εκλογικού νόμου. «Η χώρα έχει σταθερή κυβέρνηση και αποτελεί εξαίρεση στην Ευρώπη. Έχει μία κυβέρνηση με άνετη κοινοβουλευτική πλειοψηφία, με ισχυρή λαϊκή εντολή, μέχρι την άνοιξη του 2027» διεμήνυσε ο πρωθυπουργός απαντώντας στην κριτική, που διετύπωσε προ ημερών ο Ευάγγελος Βενιζέλος.