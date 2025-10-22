«Μόνο εάν ήμουν σε ΜΕΘ και σε κώμα δεν θα ερχόμουν...» - Το νέο «καρφί» Άδωνι για τον Δένδια

Νέο καρφί στον Νίκο Δένδια επεφύλαξε ο Άδωνις Γεωργιάδης με αφορμή την επίμαχη τροπολογία για το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη.



Σε πηγαδάκι στην είσοδο της Βουλής, παρουσία των «γαλάζιων» Νίκου Παναγιωτόπουλου και Βασίλη Υψηλάντη, αλλά και με αρκετούς δημοσιογράφους να βρίσκονται ακριβώς δίπλα, σε απόσταση αναπνοής, ο υπουργός Υγείας έριξε το βέλος του.



«Με ρωτάνε εάν θα υποστήριζα εγώ δική μου τροπολογία. Μόνο εάν ήμουν σε ΜΕΘ και μάλιστα…σε κώμα δεν θα ερχόμουν. Αλλιώς θα ερχόμουν και με τα πόδια!», είπε ο υπουργός Υγείας, σπάζοντας με αυτό τον τρόπο τη σιωπή που είχε επιλέξει να κρατήσει για το ζήτημα, έστω και για μια ημέρα.

Δευτερόλεπτα αργότερα, ο Νίκος Δένδιας ήρθε στη Βουλή, προκειμένου να ψηφίσει στην ονομαστική ψηφοφορία για την κυβερνητική τροπολογία. Μάλιστα, στο Περιστύλιο, λίγο πριν εισέλθει στην Ολομέλεια, έστησε ένα μικρό «πηγαδάκι» με τους Μιχάλη Χρυσοχοίδη, Βασίλη Γιόγιακα και Γιώργο Αμυρά.

Τί ειπώθηκε σε αυτό το ολιγόλεπτο πηγαδάκι Δένδια-Χρυσοχοίδη-Αμυρά έξω από την Ολομέλεια; Σύμφωνα με αυτήκοες μάρτυρες, ο Γιώργος Αμυράς είπε αστειευόμενος στον Μιχάλη Χρυσοχοΐδη: «Βλέπεις Μιχάλη; Έγινε θέμα των ημερών ο Δένδιας. Αυτό που βλέπεις πίσω μας, δεν είναι τιμητικό άγημα, είναι οι δημοσιογράφοι...», όπως σχολίασε, μιας και κοινοβουλευτικοί συντάκτες είχαν πάρει στο κατόπι τον υπουργό Άμυνας κατά την είσοδό του στη Βουλή, προκειμένου να του αποσπάσουν ένα σχόλιο. Πώς αντέδρασε ο Δένδιας στην ατάκα Αμυρά; Με ένα χαμόγελο.