Χρυσοχοϊδης για Άγνωστο Στρατιώτη: Θα μιλήσω με τον Δένδια, δεν φοβάμαι για την παρέλαση

«Θα μιλήσω με τον Νίκο Δένδια για να δω τι σκοπό έχει τη διαμόρφωση του χώρου» είπε ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης αναφορικά με τον Άγνωστο Στρατιώτη υπενθυμίζοντας πως η ΕΛ.ΑΣ. και σύμφωνα με τη νέα ρύθμιση έχει την αρμοδιότητα και την ευθύνη για τη διαφύλαξη της τάξης στο μνημείο.

Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη μιλώντας στον ΣΚΑΪ και ερωτηθείς για την παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι « στο όνομα των επιδιώξεών τους ονειρεύονται να διαλύσουν τη χώρα» επικαλούμενος μεταξύ άλλων και τα θλιβερά επεισόδια του 2011 στην παρέλαση της Θεσσαλονίκης από την οποία είχε αποχωρήσει ο τότε πρόεδρος της Δημοκρατίας Κάρολος Παπούλιας.

«Δεν φοβάμαι για τις παρελάσεις» είπε ο κ. Χρυσοχοϊδης και πρόσθεσε: «Όταν υπάρχουν πολιτικές εντάσεις δημιουργούνται και άλλες μάχες αλλά αυτή η μάχη δεν έχει αντικείμενο. Στην Ελλάδα έχουμε κάποια ιερά και όσια, το μνημείο των πεσόντων, τις εκκλησίες μας και την Ακρόπολη».