Χρυσοχοϊδης για Άγνωστο Στρατιώτη: Θα μιλήσω με τον Δένδια, δεν φοβάμαι για την παρέλαση
Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη που θα κληθεί να εφαρμόσει στην πράξη το νέο νόμο για τον Άγνωστο Στρατιώτη είπε πως «υπάρχουν ιερά και όσια» στη χώρα που πρέπει να σεβόμαστε.
«Θα μιλήσω με τον Νίκο Δένδια για να δω τι σκοπό έχει τη διαμόρφωση του χώρου» είπε ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης αναφορικά με τον Άγνωστο Στρατιώτη υπενθυμίζοντας πως η ΕΛ.ΑΣ. και σύμφωνα με τη νέα ρύθμιση έχει την αρμοδιότητα και την ευθύνη για τη διαφύλαξη της τάξης στο μνημείο.
Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη μιλώντας στον ΣΚΑΪ και ερωτηθείς για την παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι « στο όνομα των επιδιώξεών τους ονειρεύονται να διαλύσουν τη χώρα» επικαλούμενος μεταξύ άλλων και τα θλιβερά επεισόδια του 2011 στην παρέλαση της Θεσσαλονίκης από την οποία είχε αποχωρήσει ο τότε πρόεδρος της Δημοκρατίας Κάρολος Παπούλιας.
«Δεν φοβάμαι για τις παρελάσεις» είπε ο κ. Χρυσοχοϊδης και πρόσθεσε: «Όταν υπάρχουν πολιτικές εντάσεις δημιουργούνται και άλλες μάχες αλλά αυτή η μάχη δεν έχει αντικείμενο. Στην Ελλάδα έχουμε κάποια ιερά και όσια, το μνημείο των πεσόντων, τις εκκλησίες μας και την Ακρόπολη».