Άγνωστος Στρατιώτης: Το τραβάει στα άκρα ο Δούκας - «Θα προσφύγουμε στα αρμόδια δικαστήρια»

Νέες «φωτιές» στην κόντρα του με την κυβέρνηση ανάβει ο Χάρης Δούκας προαναγγέλοντας προσφυγή στη δικαιοσύνη μετά από την απόφαση της κυβέρνησης και ειδικότερα του Νίκου Δένδια να ανατεθεί σε ιδιώτες ο καθαρισμός του μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη.

«Ο κ. Μαρινάκης επιβεβαίωσε ότι, με τη γνωστή τροπολογία, η ευθύνη της καθαριότητας στον Άγνωστο Στρατιώτη ανήκει στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και θα ανατεθεί σε ΙΔΙΩΤΕΣ.

Όπως είναι αυτονόητο, ο Δήμος Αθηναίων θα προσφύγει στα αρμόδια δικαστήρια, με βάση το άρθρο 102 του Συντάγματος».

Διαβάστε εδώ τι προβλέπει το άρθρο 102 του Συντάγματος για την οργάνωση της διοίκησης και την τοπική αυτοδιοίκηση.

To Πεντάγωνο με νεότερη ανακοίνωσή του ξεκαθαρίζει ότι δεν θα επιτρέψει την καθ' οιονδήποτε τρόπο υποβάθμιση του Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη:

«Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, μετά από όσα διαμείφθηκαν στον δημόσιο διάλογο, επισημαίνει ότι δεν πρόκειται να επιτρέψει την καθ’ οιονδήποτε τρόπο υποβάθμιση του Μνημείου του Άγνωστου Στρατιώτη.

Θα πράξει ό, τι απαιτείται για αυτό και δεν πρόκειται να επανέλθει σε αυτή τη συζήτηση».

Τι προηγήθηκε

«Η κατά το άρθρο 102 του Συντάγματος και κατά τον νόμο αποκλειστική ευθύνη της καθαριότητας ανήκει στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και ειδικότερα στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη ανήκει στον Δήμο Αθηναίων.

Μετά τη δημόσια τοποθέτηση του Δημάρχου Αθηναίων ότι κατ’ αυτόν «η ευθύνη για το Μνημείο ανήκει αποκλειστικά στην Κυβέρνηση», το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας δεν μπορεί να επιτρέψει την υποβάθμιση του χώρου μνήμης και τιμής όσων αγωνίσθηκαν για το Έθνος και την Πατρίδα.

Κατά τούτο, θα προχωρήσει στην ανάθεση της καθαριότητας του χώρου σε τρίτον, για όσο χρόνο απαιτηθεί.

Όπως έχει επισημάνει ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, στην πρόσφατη δήλωσή του, ο σεβασμός στους νεκρούς των Εθνικών Αγώνων και στην Ιστορία είναι συλλογικό καθήκον και ευθύνη όλων μας» ανέφερε χθες το υπουργείο Άμυνας.

Νωρίτερα ο κυβερνητικός Εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης μιλώντας στο Action24 είχε αφήσει αιχμές για τον κ. Δούκα καλώντας τον απευθυνθεί προς τους δημότες της Αθήνας σχολιάζοντας το «καλή τύχη» του κ. Δούκα.