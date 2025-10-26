Ελλάδα Σύνταγμα Άγνωστος Στρατιώτης

Απομακρύνθηκε γυναίκα που είχε καθίσει οκλαδόν στον Άγνωστο Στρατιώτη

Η διαμαρτυρόμενη -κατά δήλωσή της- είχε μαζί της και μουσικό όργανο.

Οι αστυνομικοί με τη γυναίκα που κάθεται στον Άγνωστό Στρατιώτη/Φωτ. GLOMEX
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Αστυνομικοί επενέβησαν το απόγευμα της Κυριακής προκειμένου να απομακρύνουν μία γυναίκα που είχε καθίσει πάνω στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη προκειμένου να διαμαρτυρηθεί.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η νέα γυναίκα καθόταν οκλαδόν πάνω στον Άγνωστο Στρατιώτη και είχε μαζί της ένα μουσικό όργανο.

Αστυνομικοί πλησίασαν για να την απομακρύνουν, αλλά αυτή αντιδρούσε. Τελικά την απομάκρυναν και την έβαλαν σε περιπολικό.

Η γυναίκα ισχυριζόταν ότι δεν ήταν μέλος κάποιας ομάδας, αλλά μια πολίτης που απλώς ήθελε να διαμαρτυρηθεί.

