Χωρίς τέλος ο πόλεμος για τον Άγνωστο Στρατιώτη - Μαξίμου για Δούκα: «Αναίρεσε τον εαυτό του»

Έντονη κριτική δέχεται ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, από κυβερνητικά στελέχη, τα οποία τον κατηγορούν για ανακολουθία και αυτοαναίρεση σχετικά με τις αρμοδιότητες του μνημείου του Άγνωστου Στρατιώτη.

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, «μέσα σε λίγες ώρες, ο Χάρης Δούκας αναίρεσε τον εαυτό του».

Η «κωλοτούμπα» μέσα σε 24 ώρες

Τα κυβερνητικά στελέχη σχολιάζουν την εξής αντίφαση στις δηλώσεις του Δημάρχου και όπως αναφέρουν χαρακητιστικά: «Μετά τη συνάντηση με τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, Νίκο Δένδια, ο κ. Δούκας δήλωνε ότι η ευθύνη της φροντίδας του Μνημείου και του περιβάλλοντος χώρου ανήκει αποκλειστικά στην κυβέρνηση, βάσει της πρόσφατης τροπολογίας. Διατύπωσε, μάλιστα, την ειρωνική ευχή «καλή τύχη. Τώρα κ. Δούκας ανακοίνωσε ότι θα προσφύγει στα δικαστήρια για το ζήτημα της αρμοδιότητας, λέγοντας «τα ακριβώς αντίθετα από όσα έλεγε χθες».

Απάντηση στην «καλή τύχη» και μήνυμα για την υποβάθμιση

Τα κυβερνητικά στελέχη επικαλούνται τη δήλωση του Κυβερνητικού Εκπροσώπου, Παύλου Μαρινάκη,ο οποίος είχε τονίσει ότι ο κ. Δούκας θα έπρεπε να απευθύνει την ευχή για «καλή τύχη» στους δημότες της πρωτεύουσας και σε όσους κυκλοφορούν στην πόλη, από την ημέρα της εκλογής του και μετά. «Αυτό που απομένει είναι να ξεμπλέξει τις σκέψεις του», σχολιάζουν σκωπτικά οι κυβερνητικές πηγές.

Τέλος, τονίζουν ότι, «με δεδομένη την απροθυμία του Δημάρχου», το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας ανακοίνωσε πως «δεν πρόκειται να επιτρέψει την καθ’ οιονδήποτε τρόπο υποβάθμιση του Μνημείου», πράττοντας ό,τι απαιτείται για τη φροντίδα του.