Το κρίσιμο τεστ της παρέλασης με το νέο καθεστώς στον Άγνωστο Στρατιώτη σε ισχύ - Ανησυχία για βία

Επί του πεδίου και συγκεκριμένα στην αυριανή μαθητική παρέλαση αναμένεται να κριθεί η εφαρμογή του νόμου για την προστασία και την ανάδειξη του Μνημείου του Άγνωστου Στρατιώτη. Η εν λόγω διάταξη πυροδότησε πολιτική θύελλα τις προηγούμενες ημέρες, αναδεικνύοντας παράλληλα και εσωκομματικές ρωγμές στον απόηχο του πινγκ πονγκ ανάμεσα στο Μέγαρο Μαξίμου και το Πεντάγωνο για τις επί μέρους αρμοδιότητες, όπως αυτή του καθαρισμού.

Η λεπτή ισορροπία της κυβέρνησης

Η άσκηση για την κυβέρνηση δεν είναι απλή, καθώς ο βαθμός δυσκολίας αυξάνει εξ αιτίας της πόλωσης που επικράτησε. Σε αυτό το πλαίσιο, το Μέγαρο Μαξίμου καλείται να ισορροπήσει ανάμεσα στην ανάγκη για πολιτική και κοινωνική αποδραματοποίηση του ζητήματος και στην αντίστοιχη να μην εμφανιστεί ανακόλουθη ελάχιστα 24ωρα από τη ψήφιση της συγκεκριμένης διάταξης.

Αισιοδοξία στο Μαξίμου

Στο Μέγαρο Μαξίμου, πάντως, επικρατεί η αισιοδοξία πως κατά την αυριανή μαθητική παρέλαση «όλα θα πάνε μία χαρά», όπως το θέτει στο flash.gr ανώτερη κυβερνητική πηγή. Ο Πρωθυπουργός υπογραμμίζει τον ενωτικό χαρακτήρα του Μνημείου, κάτι που, όπως λέγεται, φέρει προ των ευθυνών τους και τα κόμματα της αντιπολίτευσης, που διαφώνησαν κατηγορηματικά με την κυβερνητική πρωτοβουλία.

Το επιχειρησιακό σχέδιο της ΕΛ.ΑΣ.

Στην κυβέρνηση αντιλαμβάνονται τις ευαίσθητες ισορροπίες, γι' αυτό και έδωσαν έμφαση στο πρακτικό σκέλος, δηλαδή στο επιχειρησιακό σχέδιο της ΕΛ.ΑΣ., ώστε να μην επιτραπεί σε ακραίες ομάδες να εκμεταλλευθούν την περίσταση και να προκαλέσουν αχρείαστη βία. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, στη συνέντευξή του στη «Realnews», τόνισε την εμπιστοσύνη του στην Ελληνική Αστυνομία για δράση με επαγγελματισμό και αποτελεσματικότητα.

Προβληματισμός για την επίθεση στον Μάκη Βορίδη

Την ίδια ώρα, ωστόσο, επικρατεί προβληματισμός για την απαράδεκτη επίθεση που δέχθηκε ο πρώην Υπουργός, Μάκης Βορίδηςκαι η οικογένειά του, το βράδυ του Σαββάτου σε εστιατόριο στο Ηράκλειο της Κρήτης. Ο κ. Βορίδης έκανε λόγο για «χουλιγκάνους της ακροαριστεράς» στην ανάρτησή του, επισημαίνοντας με νόημα πως «δυστυχώς έχουμε ακόμη δρόμο για να ξεριζώσουμε την ακροαριστερή βία».

«Η περίοδος των αγανακτισμένων έχει παρέλθει»

Πάντως, στην κυβέρνηση τονίζουν ότι, αν και ορισμένοι φαντασιώνονται την επιστροφή στις πλατείες των αγανακτισμένων, η περίοδος αυτή έχει παρέλθει ανεπιστρεπτί. Επιμένουν ότι η κυβέρνηση παραμένει ο θεματοφύλακας της πολιτικής σταθερότητας.