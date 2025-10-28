Η κυβέρνηση φοβάται προβοκάτσια στον Άγνωστο Στρατιώτη-«Άλλο οι συγγενείς, άλλο οι άσχετες ομάδες»

Σε κρας τεστ για την εφαρμογή της τροπολογίας, ήτοι την προστασία και την ανάδειξη του διαχρονικού χαρακτήρα του Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη έχει μετατραπεί εκ των πραγμάτων η σημερινή μαθητική παρέλαση στην Αθήνα για την εθνική επέτειο του «ΟΧΙ».

Στην κυβέρνηση κρατούν χαμηλούς τόνους, αν και βρίσκονται σε αυξημένη εγρήγορση, καθώς υπάρχει δεδομένα ανησυχία λόγω και της οξείας πόλωσης, που επικράτησε τις προηγούμενες ημέρες γύρω από το συγκεκριμένο θέμα.

Στο Μέγαρο Μαξίμου αναγνωρίζουν τους κινδύνους, αλλά και τις…παγίδες μιας μάλλον ευαίσθητης συγκυρίας και αντιλαμβάνονται ότι η κυβέρνηση οφείλει να ισορροπήσει ανάμεσα σε τεντωμένο σχοινί: από τη μία πλευρά να εγγυηθεί την κοινωνική ειρήνη και την τάξη και από την άλλη να μην εμφανισθεί ανακόλουθη στη μόλις πριν από λίγα 24ώρα ψηφισθείσα τροπολογία.

Δεν αποκλείουν προβοκάτσιες και «σόου»

Υψηλόβαθμος κυβερνητικός αξιωματούχος επικαλείται το επιχειρησιακό σχέδιο της ΕΛ.ΑΣ και προιδεάζει μέσω του flash.gr ότι η αστυνομία δεν έχει καμία διάθεση να προκαλέσει, αλλά και ούτε και να διευκολύνει όλους όσοι είναι πρόθυμοι να εκλάβουν τις ενέργειες της ως…πρόσκληση σε πυροδότηση βίας.

Ενδεικτικές ως προς τα παραπάνω οι δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου χθες στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών ο οποίος μεταξύ άλλων τόνισε ότι «ένα πολύ μεγάλο μέρος του πολιτικού συστήματος θέλει να αναβιώσουμε τέτοιες ημέρες διχασμού: της πάνω και της κάτω πλατείας, των αγανακτισμένων, εκείνων που φώναζαν «προδότες και γερμανοτσολιάδες».

Κατά την ανάγνωση του Μεγάρου Μαξίμου, εξάλλου, είναι σαφές ότι υπάρχουν πολιτικές δυνάμεις με προμετωπίδα την Πλεύση Ελευθερίας της κας Κωνσταντοπούλου – πίσω από την οποία στοιχίζονται και άλλες πιο μετριοπαθείς δυνάμεις όπως το ΠΑΣΟΚ λένε κυβερνητικά στελέχη – που εννοούν να εργαλειοποιήσουν το υπαρκτό κύμα διαμαρτυρίας σε μεγάλος μέρος της ελληνικής κοινωνίας για να βελτιώσουν τη σχετική τους θέση στο πολιτικό σκηνικό. «Είμαι σίγουρος πως αύριο ( σήμερα ) πολιτικά προκλητικά πρόσωπα, που κινούνται εκεί, όπως η κυρία Κωνσταντοπούλου και κάποιοι άλλοι, θα προσπαθήσουν να κάνουν διάφορα σόου» δήλωσε σχετικά στο ραδιόφωνο Παραπολιτικά 90,1fm o Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης.

Στον αντίποδα, από την κυβέρνηση επιμένουν πως αντίπαλος τους δεν είναι σε καμία περίπτωση οι συγγενείς των θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών, εξ ου και ουδείς παρενέβη, όταν η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου μαζί με τον κ. Ρούτσι πήγαν στον περιβάλλοντα χώρο του Μνημείου.

«Άλλοι οι συγγενείς και άλλο οι άσχετες ομάδες»

Επ αυτού, κυβερνητικό στέλεχος με γνώση των ενδοκυβερνητικών διεργασιών τονίζει στο flash.gr ότι δεν πρόκειται να παρεμποδιστεί η διέλευση από το Μνημείο μεμονωμένων ατόμων, πολλώ μάλλον των συγγενών των θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών προειδοποιώντας, πάντως, ότι η Αστυνομία δεν θα διστάσει να απομακρύνει από το Μνημείο ομάδα ατόμων, η παρουσία των οποίων δε σχετίζεται με τον χαρακτήρα και την αποστολή του Μνημείου.

Άλλωστε και ερωτηθείς σχετικώς ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υπογράμμισε ότι «ισχύει ό,τι έχει ψηφιστεί και ό,τι αναφέρει λέξη προς λέξη η συγκεκριμένη τροπολογία.. ενέργειες οι οποίες δεν έχουν καμία σχέση με το Ιερό Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, δεν θα είναι επιτρεπτές σε καμία περίπτωση από την Ελληνική Αστυνομία. Δεν θα υπάρξουν εξαιρέσεις».

Στο μνημείο των Τεμπών στο Γκάζι όλα τα αντικείμενα

Κυβερνητικοί αξιωματούχοι εξηγούν ότι στο αμέσως προσεχές διάστημα πρόκειται να απομακρυνθούν από τον χώρο αντικείμενα, όπως οι γλάστρες και τα κεριά, τα οποία και θα μεταφερθούν στο μνημείο του Δήμου Αθηναίων για την τραγωδία των Τεμπών απέναντι από την Τεχνόπολη στο Γκάζι.

Εξάλλου, οι ίδιες πηγές εκφράζουν την εκτίμηση, ότι σταδιακά θα…ατονήσουν οι…επισκέψεις στο συγκεκριμένο χώρο, ενώ σε δεύτερο χρόνο θα ολοκληρωθεί και ο διεθνής διαγωνισμός για την εταιρεία, που θα αναλάβει τον καθαρισμό και την εν γένει αναμόρφωση του Μνημείου. «Στο κομμάτι της προστασίας της συγκεκριμένης ιερής περιοχής η Ελληνική Αστυνομία έχει ένα συγκεκριμένο επιχειρησιακό σχέδιο, που θα το δούμε να ξεδιπλώνεται τις αμέσως προσεχείς ημέρες. Δεν θα αργήσει δηλαδή» προανήγγειλε σχετικώς ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.