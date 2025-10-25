House of Flash: Ο «μουτζούρης» του Αγνώστου Στρατιώτη, «illuminati» και η La Vie en Rose του Άδωνι

Γιάννης Χρηστάκος και Στράτος Μπαλής στο νέο, τρίτο, επεισόδιο του House of Flash συζητούν για το παρασκήνιο γύρω από τον Άγνωστο Στρατιώτη.

Ποιος θα καθαρίσει τον χώρο;

Γιατί κανείς δεν θέλει τον «μουτζούρη»; Πώς ο Μητσοτάκης κατάφερε εν τέλει να πετάξει την «καυτή πατάτα» όχι στον Νίκο Δένδια αλλά στον Μιχάλη Χρυσοχοϊδη. Η παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου, η «ανταρσία» του Δούκα και οι σκέψεις για να κλείσει ο χώρος.

Ποιους έδειξε ο πρωθυπουργός όταν μίλησε για «illuminati» του δημόσιου λόγου;

Η... La Vie en Rose του Άδωνι. Μήπως τελικά το ΕΣΥ «ζει» από τις δωρεές;

Γιάννης Χρηστάκοςκαι Στράτος Μπαλής με όλο το παρασκήνιο και τα «ψιλά γράμματα» που αξίζει να γνωρίζετε.

Το νέο, τρίτο επεισόδιο του House of Flash με τους Γιάννη Χρηστάκο και Στράτο Μπαλή είναι στο flash.gr.