Το House of Flash αποκαλύπτει: Η άδεια θέση Σαμαρά, το μετέωρο βήμα Τσίπρα και οι «χορηγοί» της Ζωής

Το House of Flash , μία νέα σύγχρονη παραγωγή vidcast του Flash.gr, κάνει αυτό που θα ήθελαν όλοι: Ανοίγει τις πόρτες του πρωθυπουργικού γραφείου και όλα όσα λέγονται εκεί βγαίνουν στο φως!



O Γιάννης Χρηστάκος και ο Στράτος Μπαλής παρουσιάζουν, αναλύουν και καυτηριάζουν την πολιτική επικαιρότητα αποκαλύπτοντας παράλληλα όλα όσα δεν έχουν δει το φως.

Σε ένα σύγχρονο στούντιο διαμορφωμένο κατάλληλα ώστε να αισθανθείτε άνετα στα άδυτα του πιο «hot» πολιτικού γραφείου, πάρτε θέση και δείτε όλο το παρασκήνιο με ό,τι απασχολεί την επικαιρότητα. Όπως είναι φυσικό, από ένα τέτοιο γραφείο δεν λείπει και η wide screen την οποία οι περισσότεροι είδατε στην δύσκολη περίοδο του covid.

Στην touch screen του House of Flash, παρουσιάζονται όλα τα γεγονότα, αναδεικνύονται και εντοπίζονται οι αθέατες στιγμές αλλά και όσα πρέπει να σχολιαστούν περισσότερο. Ανάλυση σε όσα συμβαίνουν, όσα λέγονται και όσα δεν λέγονται.

Στην πρώτη...συνεδρίαση εντός του House of Flash, θα δείτε τέσσερα θέματα που ξεχωρίζουν και στο πολιτικό τοπίο αλλά και στα θέματα που ευαισθητοποιούν την κοινωνία.

Η απουσία του Αντώνη Σαμαρά από την εκδήλωση του Ευρυπίδη Στυλιανίδη, οι στιγμές που δεν έγιναν γνωστές και όλα όσα δεν είδατε ή δεν ακούσατε περνάνε από τα σχόλια των δημοσιογράφων και αποτυπώνονται μέσα από την μεγάλη οθόνη . Θα κάνει τελικά κόμμα ο Αντώνης Σαμαράς; Έχει κλείσει οριστικά η πόρτα στη Νέα Δημοκρατία; Οι απαντήσεις εδώ.

Οι κινήσεις του Αλέξη Τσίπρα μετά την παραίτησή του από το βουλευτικό αξίωμα και μία σύντομη αναδρομή στο παρελθόν μπαίνουν στο μικροσκόπιο με τους δημοσιογράφους να φέρνουν μπροστά όλη την συζήτηση για τις «πιο όμορφες θάλασσες» και την « δημοκρατικά απογυμνωμένη Βουλή».

Στο House of Flash δεν λείπει και η αλήθεια για το αν ο Κυριάκος Μητσοτάκης «χρέωσε» την κόκα κόλα και τα ποπ κορν που μεταδόθηκε ότι κατανάλωσε στο γήπεδο των Boston Celtics. Αλήθεια ή fake news; Ποιος είναι ο Νίκος Καραχάλιος που διακίνησε την πληροφορία και γιατί απάντησε η κόρη του πρωθυπουργού Σοφία.

Επίσης, η πραγματικότητα για την απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι, η πολιτική κόντρα και ποιος βγήκε χαμένος από αυτήν.

Όλα για όλα χωρίς περιστροφές στο House of Flash !!