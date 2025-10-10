Τσίπρας με φρασεολογία του 2015 και μήνυμα στον ΣΥΡΙΖΑ: Κανένας με παλιό διαβατήριο, στη νέα εποχή

Με φρασεολογία που εν πολλοίς παραπέμπει στο 2015 ο Αλέξης Τσίπρας στην πρώτη συνέντευξή του μετά από την παραίτησή του, υπερασπίζεται τα πεπραγμένα της κυβέρνησης του.

«Το 2015 παραλάβαμε όντως μια χώρα-παρία και διεθνώς απαξιωμένη. Το 2019 παραδώσαμε μια Ελλάδα εκτός μνημονίων και επιτροπείας, με ρυθμισμένο χρέος, δεκάδες δισεκατομμύρια στα δημόσια ταμεία, δώδεκα συνεχή τρίμηνα ανάπτυξης, ενισχυμένη διεθνή θέση στα Βαλκάνια και την Ευρώπη. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η παράταξή του, μαζί με τους συνοδοιπόρους και τους σπόνσορες της διαφθοράς, που ήταν ένοχοι γι' αυτή την εθνική τραγωδία, κραύγαζαν "Γερούν γερά" και "βάστα Σόιμπλε", όσο εμείς δίναμε τη μάχη για τη σωτηρία της πατρίδας. Και όμως επιμένουν στη δολοφονία της αλήθειας, χωρίς καμιά ντροπή... Δεν πάει άλλο. Η κυβέρνηση έχει οικοδομήσει ένα καθεστώς διαφθοράς με έναν πρωθυπουργό που λειτουργεί ως ολιγάρχης...» λέει ο πρώην Πρωθυπουργός στη συνέντευξη του που θα δημοσιευθεί το Σάββατο στην Εφημερίδα των Συντακτών.

Ο κ. Τσίπρας, την ώρα που αρκετά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ προτείνουν εαυτούς για το πιθανό επόμενο πολιτικό του βήμα, στέλνει μήνυμα προς την Κουμουνδούρου:

«Μόνο η πράξη των πολλών μπορεί να γίνει κινητήρας μιας πορείας προς την πρόοδο, έξω από το σημερινό τοξικό τέλμα. Σ' αυτή θέλω να αφιερώσω την ενέργειά μου. Με παλιό διαβατήριο κανένας δεν πρόκειται να περάσει στη νέα εποχή, και απλώς θα διαιωνίζεται η καθεστωτική στασιμότητα και ασυδοσία Καμιά συναλλαγή, κανένα παρασκήνιο, καμιά προσπάθεια που αναπαράγει φθαρμένες πρακτικές. Στην κολυμπήθρα της κοινωνίας, με εμπιστοσύνη στις δυνάμεις του λαού -αυτή είναι η απόφασή μου» αναφέρει, μεταξύ άλλων.