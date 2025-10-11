Αλέξης Τσίπρας: «Ασφυκτιούσα σε ένα παραλυμένο σύστημα – Ήρθε η ώρα για σοκ εντιμότητας»

Σε μια εκτενή συνέντευξη στην Εφημερίδα των Συντακτών, ο Αλέξης Τσίπρας μιλά για τη νέα του πορεία, μακριά από τα έδρανα της Βουλής, για την ανάγκη ενός «σοκ εντιμότητας, δικαιοσύνης και δημοκρατίας» και για τη δική του αφήγηση της κρίσιμης περιόδου 2015–2019.

Αποκαλύπτει πως ετοιμάζει το νέο του βιβλίο, το οποίο χαρακτηρίζει «χρέος απέναντι στην Ιστορία και στους πολίτες», και ξεκαθαρίζει ότι η απόφασή του να αποχωρήσει από το Κοινοβούλιο ήταν αποτέλεσμα «προσωπικής και πολιτικής ασφυξίας».

«Ήθελα να αισθάνομαι καλά με τη συνείδησή μου»

Ο πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ εξηγεί ότι η απόφασή του δεν ήταν προϊόν στιγμής, αλλά αποτέλεσμα μιας βαθιάς ανάγκης να κινηθεί έξω από τα στεγανά του πολιτικού συστήματος: «Δεν υπήρξε κανένα καθοριστικό γεγονός. Υπήρξε η προσωπική και πολιτική ασφυξία που μου προκαλούσαν οι καθεστωτικές πρακτικές της κυβέρνησης και η παράλυση των θεσμών. Ήθελα να αισθάνομαι καλά με τον εαυτό μου. Δεν ήθελα να απολαμβάνω προνόμια χωρίς να μπορώ να ανταποκριθώ στις προσδοκίες των πολιτών».

Ο Τσίπρας υπογραμμίζει ότι επέλεξε συνειδητά να «απελευθερωθεί από αξιώματα και μηχανισμούς» και να απευθυνθεί απευθείας στην κοινωνία, «σε όσους αρνούνται να συμβιβαστούν με τη σημερινή πραγματικότητα».

Το βιβλίο – «Μια απάντηση στη διαστρέβλωση της αλήθειας»

Μιλώντας για το βιβλίο που αναμένεται να κυκλοφορήσει το επόμενο διάστημα, ο Αλέξης Τσίπρας δηλώνει: «Είναι μια προσωπική ανάγκη να μιλήσω για όλα όσα έγιναν, μικρά και μεγάλα, σε μια δύσκολη πολιτική διαδρομή, για τα οποία έχουν μιλήσει όλοι εκτός από εμένα. Θέλω να φωτίσω όλες τις πτυχές της περιόδου 2015–2019 και να απαντήσω με στοιχεία στη διαστρέβλωση και τη δολοφονία της αλήθειας».

Παράλληλα, τονίζει πως το βιβλίο αποτελεί κατάθεση ευθύνης απέναντι στους πολίτες, «σε όσους πλήρωσαν το τίμημα της κρίσης και είδαν τις ζωές τους να απαξιώνονται».

«Το πολιτικό σύστημα δεν μπορεί πια να δώσει τίποτα στην κοινωνία»

Ασκεί σκληρή κριτική στο πολιτικό σύστημα και στη σημερινή αντιπολίτευση, που όπως λέει «δεν τολμά υπερβάσεις». «Όχι, δεν υπάρχουν περιθώρια όταν η αντιπολίτευση συμβιβάζεται με τη σήψη. Πίστεψα πως ήρθε η ώρα να αφήσω την ασφάλεια του επαγγελματία πολιτικού και να συναντηθώ με την ανασφάλεια του πολίτη».

Κάνει λόγο για ένα «σοκ εντιμότητας, δικαιοσύνης και δημοκρατίας» που έχει ανάγκη η χώρα, για να ξανασυνδεθεί «η πολιτική με την ηθική και το πολιτικό σύστημα με τους πολίτες». «Δεν πάει άλλο με ένα καθεστώς διαφθοράς και έναν πρωθυπουργό-ολιγάρχη»

Ο Αλέξης Τσίπρας δεν διστάζει να εξαπολύσει βολές κατά της κυβέρνησης: «Δεν πάει άλλο με μια κυβέρνηση που έχει οικοδομήσει ένα καθεστώς διαφθοράς και έναν πρωθυπουργό που λειτουργεί ως ολιγάρχης. Είμαστε πρωταθλητές στη φορολόγηση της εργασίας, στην έκπτωση του κράτους δικαίου και στη χειραγώγηση της ενημέρωσης. Όλα αυτά πρέπει να αλλάξουν».



Υποστηρίζει ότι η λύση δεν θα έρθει μέσα από το υπάρχον πολιτικό πλαίσιο, αλλά «από τα κάτω», από μια κοινωνία που «θα μετατρέψει την απογοήτευση σε πράξη και διεκδίκηση».

Για τη νέα πολιτική κίνηση

Απαντώντας στις φήμες περί νέου κόμματος ή σχήματος, ο Αλέξης Τσίπρας ξεκαθαρίζει: «Τίποτα από αυτά. Με παλιό διαβατήριο δεν περνάς στη νέα εποχή. Το πολιτικό σύστημα έχει ξεπέσει στη συνείδηση του λαού. Χρειαζόμαστε νέα εργαλεία σκέψης και πράξης. Οι πολίτες είναι η δύναμη της αλλαγής».

Ξεκαθαρίζει επίσης ότι η σχέση του με τον ΣΥΡΙΖΑ έχει κλείσει, αλλά δεν πρόκειται για κίνηση ανταγωνισμού: «Είναι απόφαση υπέρβασης, όχι αντιπαλότητας».

Για το 2015 και τις επιθέσεις του Μητσοτάκη

Απαντώντας στον πρωθυπουργό, που χαρακτήρισε την Ελλάδα του 2015 «χώρα-παρία», ο Αλέξης Τσίπρας ανταπαντά: «Το 2015 παραλάβαμε μια ρημαγμένη χώρα, με ανεργία στο 27% και κοινωνία χωρίς ελπίδα. Και το 2019 παραδώσαμε μια Ελλάδα εκτός μνημονίων, με ανάπτυξη και ρυθμισμένο χρέος. Όλα τα υπόλοιπα είναι δολοφονία της αλήθειας».

«Η αλλαγή θα έρθει μόνο από τους πολλούς»

Ο πρώην πρωθυπουργός απορρίπτει τις λογικές «Μεσσιών» και «προσωπικών στρατών»: «Η αυτάρκεια κάποιου αυτόκλητου Μεσσία είναι το τελευταίο που χρειάζεται η χώρα. Μόνο η πράξη των πολλών μπορεί να γίνει κινητήρας μιας πορείας προς την πρόοδο».

Τονίζει πως η ανασύνταξη της προοδευτικής παράταξης πρέπει να ξεκινήσει από την κοινωνία, «όχι μέσα από εργαστήρια και μηχανισμούς».

«Αριστερά της ευθύνης και της δράσης»

Ερωτηθείς για την ιδεολογική του τοποθέτηση, ο Τσίπρας δηλώνει: «Αν η Αριστερά σημαίνει ευθύνη, δικαιοσύνη και αγώνα για τους πολλούς, τότε είμαι στον αντίθετο πόλο από τη Δεξιά. Το ζητούμενο δεν είναι αν είσαι πιο αριστερός ή πιο δεξιός, αλλά αν μπορείς να αλλάξεις τη χώρα προς όφελος της κοινωνικής πλειοψηφίας».

Και προσθέτει με νόημα: «Αριστερές πολιτικές είναι αυτές που πιάνουν… ποντίκια».

Το μήνυμα: «Προς την κοινωνία, τους πολίτες, όσους δεν συμμορφώνονται»

Ο Αλέξης Τσίπρας φαίνεται αποφασισμένος να χαράξει τη δική του ρότα, μακριά από προνόμια και μηχανισμούς: «Μπορεί να έχασα τα βουλευτικά προνόμια, αλλά είμαι ελεύθερος να πορευτώ με τους πολλούς. Όχι σαν ένας Μεσσίας, αλλά σαν ένας από αυτούς».

Κλείνει τη συνέντευξη με μια μεταφορά που θυμίζει ποίηση: «Ονειρεύομαι θάλασσες του ήλιου και της δικαιοσύνης. Με φουρτούνες και όμορφα νησιά, με πείρα, γνώση και γερά χέρια στο πηδάλιο. Αυτές είναι οι πιο όμορφες θάλασσες — εκείνες που αξίζει να ταξιδέψουμε μαζί».