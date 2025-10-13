Κατρούγκαλος για Τσίπρα: «Έχει στόφα ηγέτη με προοπτικές για comeback»

Την πεποίθηση ότι ο Αλέξης Τσίπρας είναι ο μοναδικός που θα μπορούσε να συσπειρώσει την κεντροαριστερά απέναντι στη Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη, εξέφρασε ο Γιώργος Κατρούγκαλος.

Ο πρώην υπουργός της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, μιλώντας στην εκπομπή «Πίσω από τις γραμμές» του Action 24, εμφανίστηκε πεπεισμένος ότι ο Αλέξης Τσίπρας έχει τα φόντα να κάνει δυναμικό comeback στο πολιτικό σκηνικό και να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο.



«Υπάρχει ένα προφανές κενό εκπροσώπησης. Η δεξιά του Μητσοτάκη είναι σε ιστορικά χαμηλά της παράταξης, αλλά δεν υπάρχει άλλη ρεαλιστική λύση διακυβέρνησης», ανέφερε ο Γιώργος Κατρούγκαλος και συνέχισε: «Δεν υπάρχει σύγκριση, από πλευράς πολιτικού μεγέθους, ανάμεσα στον Αλέξη Τσίπρα και σε όλους τους υπόλοιπους ηγέτες της κεντροαριστεράς».



Ο διακεκριμένος συνταγματολόγος θεωρεί ότι «ο καθένας που κατεβαίνει στην πολιτική, κατεβαίνει για να κυβερνήσει. Σαφώς υπάρχει φθορά στην εικόνα του Τσίπρα, κυρίως λόγω όσων ακολούθησαν στην περίοδο Κασσελάκη. Η φθορά στο πρόσωπό του δεν είναι σχετική με τη διακυβέρνηση. Στο τέλος της διακυβέρνησης, ο ΣΥΡΙΖΑ πήρε 32%, η κυβερνητική θητεία δεν κρίθηκε αυστηρά. Την επόμενη περίοδο 2019-2023, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μπόρεσε να εμφανίσει εναλλακτική πειστική κυβερνητική λύση. Το πρόβλημα ήταν η πορεία στην αντιπολίτευση».



Ο Γιώργος Κατρούγκαλος μάλιστα σχολίασε ότι «ο Αλέξης Τσίπρας είναι ο πιο ισχυρός από όλους τους αρχηγούς της αντιπολίτευσης σήμερα. Η γνώμη μου είναι ότι διαθέτει στόφα ηγέτη, που έχει προοπτικές να κάνει comeback. Το αν θα το κάνει, είναι αποτέλεσμα πολλών παραγόντων. Η κεντροαριστερά είναι ιστορικά πολυδιασπασμένη και συσπειρώνεται γύρω από έναν ηγέτη που μπορεί να εμπνεύσει. Και ο Τσίπρας είναι ο μόνος που θα μπορούσε να το κάνει».



Ο ίδιος πάντως, έσπευσε να διευκρινίσει ότι δεν έχει συχνή επαφή με τον Αλέξη Τσίπρα, καθώς και ότι τα επόμενα τέσσερα χρόνια θα βρίσκεται στον ΟΗΕ.



«Το σχέδιο Τραμπ δεν μπορεί να φέρει ειρήνη»



Σχολιάζοντας τις εξελίξεις στη Γάζα, ο Γιώργος Κατρούγκαλος σημείωσε πως «είναι η πρώτη φορά που ένας Αμερικανός πρόεδρος ασκεί πίεση στο Ισραήλ», αναφέροντας ωστόσο ότι το ειρηνευτικό σχέδιο είναι «άνισο και ασύμμετρο υπέρ του Ισραήλ και στόχος του είναι να δημιουργήσει ένα προτεκτοράτο στη Γάζα».

Τόνισε όμως ότι «το Ισραήλ θεωρητικά θα μπορούσε να επανέλθει και να καταλάβει και την υπόλοιπη Γάζα, αλλά δεν θα το κάνει, γιατί έτσι θα έρθει σε ευθεία σύγκρουση με τον Τραμπ. Το Ισραήλ έχει απέναντί του όλο τον υπόλοιπο κόσμο, δεν μπορεί να έχει και τις ΗΠΑ».



Ο Γιώργος Κατρούγκαλος σχολίασε επίσης ότι «σύμφωνα με το σχέδιο προβλέπεται ο αφοπλισμός της Χαμάς, ωστόσο η Χαμάς θέτει δύο ζητήματα. Να κρατήσει τα αμυντικά όπλα και πού θα παραδώσει τα όπλα».



Κατά τον πρώην υπουργό Εξωτερικών, το ειρηνευτικό σχέδιο Τραμπ «δεν μπορεί να φέρει ειρήνη. Αν δεν υπάρξει παλαιστινιακό κράτος, δεν μπορεί να υπάρξει ειρήνη. Πρέπει να προωθηθεί το σχέδιο των δύο κρατών, άλλη λύση δεν υπάρχει».