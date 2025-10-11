Μαρινάκης για Τσίπρα: «Ο δημιουργός της πολιτικής τερατογένεσης έρχεται να σώσει την Ελλάδα»

Με ιδιαίτερα καυστικό τρόπο σχολίασε ο Παύλος Μαρινάκης την επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα στο πολιτικό προσκήνιο.



Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος χαρακτήρισε τον πρώην πρωθυπουργό «δημιουργό της πολιτικής τερατογένεσης», ενώ, σχολιάζοντας τη συνέντευξη του Αλεξη Τσίπρα στην Εφημερίδα των Συντακτών, τόνισε ότι «ο κόσμος δεν χρειάζεται συζητήσεις με όρους προσωπολατρίας, αλλά έχει ανάγκη από πολιτικές που βελτιώνουν τη ζωή του».



Αναφερόμενος σε στελέχη της κυβέρνησης Τσίπρα, μιλώντας στον ΣΚΑΪ, σχολίασε ότι «τους έβαλε όλους στην πρώτη γραμμή και τώρα τους πετάει σαν τρίχα από το ζυμάρι για τους δικούς του λόγους. Έρχεται ο δημιουργός όλης αυτής της πολιτικής τερατογένεσης ως ένας Ευρωπαίος σύγχρονος πολιτικός να σώσει την Ελλάδα».

Ο Παύλος Μαρινάκης τόνισε επίσης: «Επί των ημερών του κυρίου Τσίπρα ήταν η 27η χώρα στην Ευρώπη των 27 σε ρυθμούς ανάπτυξης, ήταν 6 με 7 θέσεις κάτω στον κατώτατο μισθό από ότι είναι σήμερα, είχε 35% χαμηλότερο κατώτατο μισθό και 30% μέσο μισθό. Η Ελλάδα επί των ημερών του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι μια χώρα που έχει διπλάσιο ρυθμό ανάπτυξης από την Ευρώπη, σταθερά σε χρόνια που δε "βρέχει" ανάπτυξη στην Ευρώπη, τη χαμηλότερη ανεργία των τελευταίων 17 ετών, 35% πάνω των κατώτατο μισθό και 30% πάνω τον μέσο μισθό, το 2026 θα είμαστε η πρώτη χώρα σε αύξηση ρυθμού επενδύσεων».



Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε παράλληλα ότι η κυβέρνηση από 01/01/2026 προχωρά σε γενναία φορολογική μεταρρύθμιση ενώ μεγάλη μεταρρύθμιση γίνεται και στη Δικαιοσύνη.



«Αυτή η κυβέρνηση έχει να διαχειριστεί τις περισσότερες κρίσεις του σύγχρονου ελληνικού κράτους που καμία από αυτές δεν δημιούργησε. Η προηγούμενη κυβέρνηση αντίθετα δημιούργησε κρίσεις λόγω των ιδεοληψιών της» τόνισε.



Ο Παύλος Μαρινάκης σχολίασε επίσης ότι «η κυβέρνηση πρέπει να αποφύγει δύο μεγάλα λάθη:Το ένα είναι θεωρεί ότι όλα αυτά που λέω είναι δεδομένα για τον κόσμο και να μην απαντάει όταν δέχεται ερωτήσεις». Όπως είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος «η κυβέρνηση δεν πρέπει να θεωρήσει ότι ο πήχης θα είναι ο όποιος κύριος Τσίπρας. Ο πήχης είναι τα προβλήματα της κοινωνίας».



«Δεν ήρθε ο Κυριάκος Μητσοτάκης το 2019 και του παρέδωσαν ένα Λουξεμβούργο, μια Ελβετία. Το τελευταίο πράγμα που χρειάζεται η Ελλάδα αυτή τη στιγμή είναι αυτόκλητους σωτήρες».

ΟΠΕΚΕΠΕ: Δρομολογούνται πληρωμές

Για τον ΟΠΕΚΕΠΕ ο Παύλος Μαρινάκης σχολίασε ότι «τίποτα από όσα είπε ο κ. Βάρρας δεν είναι είδηση. Τα αξιολόγησε η ΚΟ της ΝΔ και έκρινε ότι δεν υπάρχει καμία ευθύνη του κ. Βορίδη. Είναι πολύ άδικο να ρίχνουμε την πολιτική ευθύνη στον κ. Βορίδη, που κληρονόμησε μια κατάσταση, εφάρμοσε όσα οι προηγούμενοι είχαν ψηφίσει, συναίνεσε σε κάτι που του είχε υποδείξει η διοίκηση της προηγούμενης κυβέρνησης και δυστυχώς όλο αυτό μεταφέρεται σε μια τοξική κουβέντα».



«Για εμάς δύο πράγματα έχουν μεγάλη σημασία: Πρώτον, η συντριπτική πλειονότητα των έντιμων αγροτών και κτηνοτρόφων να πάρουν τα λεφτά τους. Οι πρώτες πληρωμές θα γίνουν τις επόμενες ημέρες, εβδομάδες και τον Νοέμβριο οι κύριες πληρωμές. Ο δεύτερος στόχος είναι να φτάσει το μαχαίρι στο κόκκαλο και οι πραγματικοί μπαταχτσήδες να πληρώσουν και να γυρίσουν πίσω τα κλεμμένα».

Η απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι

Για την απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι, είπε: «Από την πρώτη στιγμή σταθήκαμε ανθρώπινα δίπλα σε έναν πατέρα που ζητάει κάτι για το παιδί του. Ποιοι δεν στέκονται ουσιαστικά; αυτοί που βλέπουν στο πρόσωπο αυτού του ανθρώπου μια ευκαιρία για πολιτική επιβίωση, ανάδειξη».



Ερωτηθείς γιατί έπρεπε να περάσουν τόσες ημέρες για να γίνουν δεκτά τα αιτήματα, απάντησε: «Οι αποφάσεις για τέτοια αιτήματα είναι αποκλειστικά θέματα της δικαιοσύνης. Η δικαιοσύνη έδωσε τις απαντήσεις της, με τους χρόνους της που αξιολογούνται από τον κόσμο και δεν πέρασε το σχέδιο κάποιων κομμάτων της αντιπολίτευσης με πρώτη την κυρία Κωνσταντοπούλου να παίξουν καθυστερήσεις με τη δίκη».