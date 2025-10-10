Κατσέλη:Την Ελλάδα του 2030 δεν θέλουμε να μας την επιβάλλουν διαπλεκόμενοι, εξωθεσμικοί παράγοντες
Αιχμηρή τοποθέτηση από τη Λούκα Κατσέλη στον απόηχο των διεργασιών στην κεντροαριστερά που δείχνουν να επιταχύνονται μετά από την παραίτηση Τσίπρα.
Αιχμές με πολλούς πιθανούς αποδέκτες στον χώρο της ευρύτερης Κεντροαριστεράς, άφησε κατά την τοποθέτηση της, η Λούκα Κατσέλη μιλώντας στην εκδήλωση «Παραγωγική Ελλάδα 2030», για την ανασυγκρότηση της προοδευτικής παράταξης, που διοργανώνουν τα Ινστιτούτα ΙΝΕΡΠΟΣΤ, ΕΝΑ και η Πρωτοβουλία για το Πρόγραμμα Προοδευτικής Εναλλακτικής Διακυβέρνησης.
Η κ. Κατσέλη ανέπτυξε τις σκέψεις της για το πώς θα πρέπει να είναι η Ελλάδα του 2030 και τον ρόλο που καλούνται να παίξουν οι προοδευτικές δυνάμεις σε αυτή την πορεία.
Η πρώην υπουργός, επανέλαβε το ενωτικό κάλεσμα που έχει απευθύνει ξανά κατά το παρελθόν, υπογραμμίζοντας πώς θα πρέπει να πορευτούν όλοι μαζί -οι δυνάμεις της ευρύτερης Κεντροαριστεράς- «χωρίς τοξικότητα και προσωπικές επιδιώξεις», όπως χαρακτηριστικά ανέφερε.
Ωστόσο, ιδιαίτερη εντύπωση στους παρευρισκόμενους προκάλεσε μια αποστροφή της πρώην υπουργού, που αναμένεται να συζητηθεί.
«Η Ελλάδα του 2020-2030, δεν θέλουμε να είναι αυτή που θα μας επιβάλλουν οι ισχυροί της Γης ή οι διαπλεκόμενοι εξωθεσμικοί παράγοντες, στη βάση των δικών τους συμφερόντων. Θα πρέπει να είναι αυτή που εμείς, η μεγάλη προοδευτική πλειοψηφία του λαού μας, θα αποφασίσουμε να αποφασίσουμε να χτίσουμε».