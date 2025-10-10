Κατσέλη:Την Ελλάδα του 2030 δεν θέλουμε να μας την επιβάλλουν διαπλεκόμενοι, εξωθεσμικοί παράγοντες

Αιχμές με πολλούς πιθανούς αποδέκτες στον χώρο της ευρύτερης Κεντροαριστεράς, άφησε κατά την τοποθέτηση της, η Λούκα Κατσέλη μιλώντας στην εκδήλωση «Παραγωγική Ελλάδα 2030», για την ανασυγκρότηση της προοδευτικής παράταξης, που διοργανώνουν τα Ινστιτούτα ΙΝΕΡΠΟΣΤ, ΕΝΑ και η Πρωτοβουλία για το Πρόγραμμα Προοδευτικής Εναλλακτικής Διακυβέρνησης.



Η κ. Κατσέλη ανέπτυξε τις σκέψεις της για το πώς θα πρέπει να είναι η Ελλάδα του 2030 και τον ρόλο που καλούνται να παίξουν οι προοδευτικές δυνάμεις σε αυτή την πορεία.



Η πρώην υπουργός, επανέλαβε το ενωτικό κάλεσμα που έχει απευθύνει ξανά κατά το παρελθόν, υπογραμμίζοντας πώς θα πρέπει να πορευτούν όλοι μαζί -οι δυνάμεις της ευρύτερης Κεντροαριστεράς- «χωρίς τοξικότητα και προσωπικές επιδιώξεις», όπως χαρακτηριστικά ανέφερε.



Ωστόσο, ιδιαίτερη εντύπωση στους παρευρισκόμενους προκάλεσε μια αποστροφή της πρώην υπουργού, που αναμένεται να συζητηθεί.



«Η Ελλάδα του 2020-2030, δεν θέλουμε να είναι αυτή που θα μας επιβάλλουν οι ισχυροί της Γης ή οι διαπλεκόμενοι εξωθεσμικοί παράγοντες, στη βάση των δικών τους συμφερόντων. Θα πρέπει να είναι αυτή που εμείς, η μεγάλη προοδευτική πλειοψηφία του λαού μας, θα αποφασίσουμε να αποφασίσουμε να χτίσουμε».