Δούκας από εκδήλωση Κατσέλη: Να ενώσουμε δυνάμεις και να επενδύσουμε στον άνθρωπο - Παρών ο Φάμελλος

Νέο άνοιγμα προς τα αριστερά, πραγματοποίησε ο Χάρης Δούκας, μιλώντας στην εκδήλωση «Παραγωγική Ελλάδα 2030», για την ανασυγκρότηση της προοδευτικής παράταξης, που διοργανώνουν τα Ινστιτούτα ΙΝΕΡΠΟΣΤ, ΕΝΑ και η Πρωτοβουλία για το Πρόγραμμα Προοδευτικής Εναλλακτικής Διακυβέρνησης.



«Το πολιτικό στοίχημα και πρέπει να ενώσουμε δυνάμεις για να επενδύσουμε στον άνθρωπο», είπε ο δήμαρχος Αθηναίων κατά τον σύντομο χαιρετισμό του, κερδίζοντας τα χειροκροτήματα των παρευρισκομένων.



Ο Χάρης Δούκας, αναφέρθηκε στο παραγωγικό πρόγραμμα του δήμου Αθηναίων, με σαφή πολιτική οριοθέτηση. «Αν δεν προχωρήσουμε με ταχύτητα σε προοδευτικές αλλαγές ή Ελλάδα οδηγείται στην καταστροφή. Δεν γίνεται προοδευτικός μετασχηματισμός με ανισότητες. Ο παραγωγικός μετασχηματισμός προϋποθέτει Δημοκρατία», σημείωσε χαρακτηριστικά.



Παρόντες κατά την έναρξη της διημερίδας είναι πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος, ο πρώην αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας Γιάννης Δραγασάκης, οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Έλενα Ακρίτα, Διονύσης Καλαματιανός, Νίκος Παππάς, καθώς και τα στελέχη της Κουμουνδούρου, Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου, Θανάσης Θεοχαρόπουλος, Τζένη Αρσένη, Δημήτρης Χατζησωκράτης, Γιάννης Ματζουράνης και Γιάννης Μπουλέκος.



Επίσης, παρόντες ήταν και οι τρεις ανεξάρτητοι βουλευτές που στήριξαν τη Λούκα Κατσέλη για την Προεδρία της Δημοκρατίας, δηλαδή η Αθηνά Λινού, η Αρετή Παπαϊωάννου και Γιάννης Σαρακιώτης, όπως και το μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ, Θόδωρος Μαργαρίτης.