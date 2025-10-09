Ραγκούσης: «Καθοριστική» η παραίτηση Τσίπρα - Ο ΣΥΡΙΖΑ να μην προκαθορίσει ενδεχόμενες αποφάσεις του

«Ως μία καθοριστική, πέραν από σημαντική» εξέλιξη για τον ΣΥΡΙΖΑ- ΠΣ, αντιλαμβάνεται ο Γιάννης Ραγκούσης την παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα για την οποία εκτιμά ότι είναι ένας προάγγελος νέων πολιτικών δεδομένων.

Ο πρώην υπουργός και μέλος του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία, σε γραπτή του δήλωση, αναφέρει ακόμη ότι πρόκειται για μια εξέλιξη που «προοιωνίζεται εντελώς νέα πολιτικά δεδομένα» για τον προοδευτικό χώρο, σε σχέση με εκείνα στα οποία στηρίχθηκαν οι αποφάσεις του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ κατά τη διάρκεια του πρόσφατου συνεδρίου του.

Συνεχίζοντας, τονίζει ότι «υπό αυτήν την έννοια, έως ότου αποσαφηνιστούν δημόσια τα νέα αυτά δεδομένα, εκτιμώ πως ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ δεν μπορεί και δεν πρέπει να σπεύσει να προκαθορίσει τις ενδεχόμενες επόμενες αποφάσεις του.



Ωστόσο, ο Γιάννης Ραγκούσης επισημαίνει δύο πράγματα που πιστεύει ότι «μπορεί και οφείλει» από τώρα να πράξει το κόμμα της αντιπολίτευσης: