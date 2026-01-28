Φορολοταρία: Έγινε η κλήρωση Δεκεμβρίου - Δείτε αν κερδίσατε μέχρι 50.000 ευρώ

Πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης (28/1) η φορολοταρία για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές του Δεκεμβρίου 2025, που μοιράζει από 1.000 ευρώ έως 50.000 ευρώ σε 556 τυχερούς.

Στη συγκεκριμένη κλήρωση οι λαχνοί που συμμετέχουν προκύπτουν βάσει του συνολικού ύψους των ηλεκτρονικών συναλλαγών που έχει πραγματοποιήσει κανείς και έχουν εκκαθαριστεί από τις τράπεζες τον προηγούμενο μήνα.

Για τη συμμετοχή σε κάθε ετήσια κλήρωση, λαμβάνονται υπόψη οι λαχνοί που συγκεντρώθηκαν για κάθε πολίτη, στις διενεργηθείσες στο ίδιο έτος μηνιαίες κληρώσεις.

Πού θα δείτε αν κερδίσατε στη φορολοταρία

Μπορείτε να επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ προκειμένου να ενημερωθείτε εάν συγκαταλέγεστε στους νικητές.

Ένας τυχερός λαχνός κερδίζει μέχρι και 50.000 ευρώ, με τα έπαθλα να είναι κλιμακωτά. Συγκεκριμένα, τα ποσά που κερδίζουν κάθε μήνα οι τυχεροί φορολογούμενοι είναι τα εξής: