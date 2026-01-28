Ψηφιακή μέγγενη για τους φοροφυγάδες – Τα νέα μέτρα του Υπουργείου Οικονομικών

Ενεργοποίηση νέων ψηφιακών εργαλείων και της τεχνητής νοημοσύνης για τον εντοπισμό περιπτώσεων φοροδιαφυγής και λαθρεμπορίου, έκδοση ερμηνευτικών πράξεων για το ισχύον φορολογικό καθεστώς, επέκταση και ενίσχυση του Κέντρου Εξυπηρέτησης Φορολογούμενων και δημιουργία ενός ενιαίου πλαισίου φορολογίας εισοδήματος για τους επιχειρηματικούς ομίλους περιλαμβάνει η μεταρρυθμιστική φορολογική ατζέντα του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για το 2026.



Στη πρώτη γραμμή των μέτρων για τον περιορισμό της φοροδιαφυγής βρίσκεται η εφαρμογή ενός νέου, σύγχρονου και αυτοματοποιημένου συστήματος που θα δίνει τη δυνατότητα στην ΑΑΔΕ να παρακολουθεί τις συναλλαγές των ταμειακών μηχανών σε σχεδόν πραγματικό χρόνο και να διασφαλίζει την άμεση και αυτοματοποιημένη διαβίβασή τους στην πλατφόρμα myDATA, κλείνοντας τα παράθυρα απόκρυψης τζίρου.

Με το σημερινό σύστημα η αποστολή των δεδομένων γίνεται συνήθως με χρονική καθυστέρηση, πράγμα που περιορίζει τις δυνατότητες ελέγχου και αφήνει περιθώρια κενών ή ανακολουθιών στα φορολογικά στοιχεία.

Παράλληλα από τον Φεβρουάριο του 2026 ξεκινά η υποχρεωτική χρήση ηλεκτρονικής τιμολόγησης για συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων, αρχικά από τις μεγάλες επιχειρήσεις με το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής να προβλέπει δύο περιόδους υλοποίησης, καθώς και μεταβατικό χρονικό διάστημα, ώστε οι επιχειρήσεις να προσαρμοστούν ομαλά στη νέα διαδικασία.

Επίσης από τον Μάιο του 2026 εκκινεί η υποχρεωτική εφαρμογή της β΄ φάσης της Ηλεκτρονικής Υποβολής Δελτίων Αποστολής, για όλες τις επιχειρήσεις ενώ επεκτείνεται το 2026 η χρήση του Ψηφιακού Πελατολογίου της ΑΑΔΕ με την υποχρεωτική εφαρμογή του στον κλάδο των εκδηλώσεων.

Αναβάθμιση της ενημέρωσης και εξυπηρέτησης φορολογούμενων

Στο πεδίο της καλύτερης και γρηγορότερης ενημέρωσης και εξυπηρέτησης των φορολογούμενων προβλέπονται οι ακόλουθες παρεμβάσεις:



- Δημιουργία ειδικής διαδικτυακής πύλης από την ΑΑΔΕ με σκοπό την εύκολη πρόσβαση των πολιτών στη φορολογική νομοθεσία και την έγκυρη ενημέρωσή τους. Η ψηφιακή πρόσβαση στην κωδικοποιημένη φορολογική και τελωνειακή νομοθεσία ενισχύει τη διαφάνεια και την ασφάλεια δικαίου, περιορίζει την ερμηνευτική ασάφεια και υποστηρίζει τη συμμόρφωση και την αποτελεσματικότερη λειτουργία της φορολογικής διοίκησης.



- Κατάρτιση νομοθετικού πλαισίου βάσει του οποίου θα θεσπιστεί διαδικασία για την έκδοση φορολογικών ερμηνευτικών πράξεων («advanced tax ruling»). Η μεταρρύθμιση αυτή αποσκοπεί στο να επιτρέπει στις επιχειρήσεις να λαμβάνουν προκαταρκτικές διευκρινίσεις σχετικά με τη φορολογική μεταχείριση συγκεκριμένων συναλλαγών ή επιχειρηματικών δομών, μειώνοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο τη φορολογική αβεβαιότητα. Η μεταρρύθμιση αυτή αναμένεται, επίσης, να ενισχύσει την εμπιστοσύνη των επενδυτών και να δημιουργήσει ένα περιβάλλον σταθερότητας, το οποίο αποτελεί κρίσιμο ζητούμενο για την ανάπτυξη και την προσέλκυση νέων επενδύσεων.



- Πλήρη ψηφιοποίηση των φορολογικών ελέγχων και ολοκλήρωση του έργου της βελτίωσης και επέκτασης του Κέντρου Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων και των υπηρεσιών του τηλεφωνικού κέντρου της ΑΑΔΕ με τη δημιουργία ενός «ψηφιακού βοηθού».

Δρομολογείται «group taxation»

Την ίδια ώρα προωθείται η θεσμοθέτηση ενός ενιαίου πλαισίου φορολογίας εισοδήματος για τους ημεδαπούς επιχειρηματικούς ομίλους («group taxation»). Κύριος στόχος είναι η δημιουργία ενός ευέλικτου, προβλέψιμου και ανταγωνιστικού φορολογικού περιβάλλοντος που μειώνει την αβεβαιότητα, εξορθολογίζει τη φορολογική επιβάρυνση και θωρακίζει τη χρηματοοικονομική σταθερότητα των ελληνικών επιχειρήσεων.

Με βάση τις προτεινόμενες ρυθμίσεις οι επιχειρήσεις δεν αντιμετωπίζονται για φορολογικούς σκοπούς ως μεμονωμένες οντότητες, αλλά ως μέλη ενός ενιαίου ομίλου, κατ’ αναλογία των όσων εφαρμόζονται στους κανόνες της λογιστικής για τις ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις των ομίλων. Το νέο πλαίσιο θα επιτρέπει την υποβολή ενιαίας φορολογικής δήλωσης, απλοποιώντας σημαντικά τη συμμόρφωση και ενισχύοντας τη διαφάνεια.



Τέλος ιδιαίτερη βαρύτητα αποδίδεται στη δημιουργία του νέου ψηφιακού Μητρώου Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων της ΑΑΔΕ που θα συγκεντρώνει στοιχεία για όλα τα ακίνητα στην Ελλάδα για φορολογικούς σκοπούς.

Με τη δημιουργία του Μητρώου και τη διασύνδεση της βάσης δεδομένων της ΑΑΔΕ με το Κτηματολόγιο, επιτυγχάνεται μια συνολική και συγκεντρωτική αποτύπωση όλων των πληροφοριών που αφορούν τα ακίνητα, όπως το ιδιοκτησιακό καθεστώς, η κατάσταση και η χρήση του ακινήτου, παρέχοντας έναν πλήρη ψηφιακό φάκελο για κάθε ακίνητο, με στόχο την ακρίβεια και τη διαφάνεια και καθιστώντας πιο εύκολες τις αγοραπωλησίες ακινήτων.