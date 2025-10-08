Έλενα Ακρίτα: «Δεν θα φύγω από τον ΣΥΡΙΖΑ» – Η απάντηση για κόμμα Τσίπρα, Πολάκη και Καρυστιανού

Σαφείς και κατηγορηματικές απαντήσεις έδωσε η βουλευτής Επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ, Έλενα Ακρίτα, αναφορικά με το ενδεχόμενο να αποχωρήσει από το κόμμα και να προσχωρήσει σε πιθανό νέο πολιτικό σχήμα υπό τον Αλέξη Τσίπρα.

Μιλώντας στο Action 24, η κ. Ακρίτα εξέφρασε τη στήριξή της στον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και τη θετική της στάση απέναντι στην πολιτική εμπλοκή της Μαρίας Καρυστιανού, ενώ άσκησε σκληρή κριτική στην κυβέρνηση Μητσοτάκη.

«Δεν υπάρχει περίπτωση να φύγω από το κόμμα»

Η Έλενα Ακρίτα ήταν απολύτως κατηγορηματική σχετικά με τη θέση της στον ΣΥΡΙΖΑ, διαψεύδοντας κάθε σενάριο αποχώρησης. «Ο ΣΥΡΙΖΑ με τίμησε. Δεν είμαι προσωπολάτρης και δεν θεωρώ ότι μπήκα σε μια αίρεση ή θρησκευτική σέκτα. Μπήκα σε ένα συντεταγμένο κόμμα. Δεν υπάρχει περίπτωση να φύγω από το κόμμα, είμαι πολύ πιστή με το κόμμα, όπως είμαι με τον σύζυγό μου και στην ζωή μου γενικά. Εγώ θα μείνω στο κόμμα που ανήκω γιατί έχουμε αρχηγό που σέβομαι και εκτιμώ» είπε.

Στο ενδεχόμενο να προσχωρήσει σε ένα πιθανό κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, η απάντησή της ήταν ένα ηχηρό «κατηγορηματικά όχι». Η κ. Ακρίτα χαρακτήρισε την παραίτηση Τσίπρα από τη βουλευτική έδρα ως «εν δυνάμει διάσπαση», ενώ τόνισε ότι «τώρα δεν υπάρχει κόμμα Τσίπρα, έχει παραιτηθεί».

Η βουλευτής Επικρατείας ανέφερε επίσης ότι, προερχόμενη από πολιτική οικογένεια, «δεν ερωτεύεσαι εύκολα, γιατί έχεις δει το πίσω από τις γραμμές από σπουδαία πρόσωπα». Πάντως, εξέφρασε την επιθυμία της να καταλάβει τι ακριβώς θέλει να κάνει ο Αλέξης Τσίπρας και γιατί κρατά κλειστά τα χαρτιά του.

Θετικά σχόλια για Τσίπρα και Καρυστιανού

Παρά την άρνησή της να τον ακολουθήσει σε άλλο σχήμα, η κ. Ακρίτα μίλησε με θετικά λόγια για τον πρώην πρωθυπουργό. «Ο Αλέξης Τσίπρας έχει ένα τεράστιο εκτόπισμα, είναι ένας διαχρονικός ηγέτης της αριστεράς» ανέφερε.

Εμφανίστηκε, επίσης, θετική στο ενδεχόμενο πολιτικής δράσης από τη Μαρία Καρυστιανού, τη μητέρα θύματος των Τεμπών και πρόεδρο του Συλλόγου Συγγενών. «Είναι πολύ πιθανό η Καρυστιανού να καλύψει ένα κενό», είπε χαρακτηριστικά, βλέποντας θετικά το σενάριο δημιουργίας κόμματος από την ίδια.

Κριτική στη ΝΔ και την αντιπολίτευση

Στην κριτική της για την κυβέρνηση, η Έλενα Ακρίτα ήταν ιδιαίτερα αιχμηρή, χαρακτηρίζοντας την κατάσταση ως «ζοφερό καθεστώς δεσποτικό».

«Ζούμε την χειρότερη κυβέρνηση της μεταπολίτευσης, ακόμα και ο Σαμαράς τα πήγε καλύτερα», δήλωσε.

Παράλληλα, άσκησε κριτική και στις κινήσεις της αντιπολίτευσης, τονίζοντας την ανάγκη για συσπείρωση. «Πρέπει, είπε η Έλενα Ακρίτα, τα κόμματα της αντιπολίτευσης να ενωθούν αν θέλουμε να αντιμετωπίσουμε την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Το «μπορώ να νικήσω και με μια ψήφο διαφορά» του Νίκου Ανδρουλάκη είναι ανεδαφικό».

Τέλος, επανέλαβε την πάγια θέση της για τον Παύλο Πολάκη, πώς «ό,τι είπα για τον Παύλο Πολάκη ισχύει και τώρα. Εάν ηγηθεί του ΣΥΡΙΖΑ ο Πολάκης θα πάω σπίτι μου».