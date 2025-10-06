Σύγχυση στον ΣΥΡΙΖΑ με την παραίτηση Τσίπρα: Οι «ευχές» Πολάκη και το άδειασμα της Ακρίτα

Την παραίτησή του από το βουλευτικό αξίωμα ανακοίνωσε το πρωί της Δευτέρας ο Αλέξης Τσίπρας, μετά από 16 χρόνια παρουσίας στη Βουλή, προαναγγέλλοντας ουσιαστικά την ίδρυση νέου κόμματος. Η ανακοίνωση αυτή έχει προκαλέσει σύγχυση και αναταράξεις στον ΣΥΡΙΖΑ, με στελέχη του κόμματος να αφήνουν αιχμές, ευχές αλλά και... αποστάσεις από τον πρώην πρωθυπουργό.

Ο Παύλος Πολάκης επέλεξε να «αποχαιρετήσει» τον πρώην πρωθυπουργό με την ευχή «καλές θάλασσες», αφήνοντας παράλληλα αιχμές για «πέμπτη διάσπαση» του κόμματος, ενώ η Έλενα Ακρίτα κράτησε αποστάσεις, δηλώνοντας πως η παραίτηση Τσίπρα ήταν «η ενδεδειγμένη κίνηση», ενώ τόνισε ότι «καλωσορίζουμε τον νέο συνάδελφο που θα έρθει».

Πολάκης: «Καλές θάλασσες...»

«Καλές θάλασσες» ευχήθηκε στον Αλέξη Τσίπρα ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Παύλος Πολάκης, μετά την ανακοίνωση της παραίτησής του από το βουλευτικό αξίωμα. Ο πρώην υπουργός Υγείας και άλλοτε στενός συνεργάτης του πρώην πρωθυπουργού σε σχετική ανάρτησή του στο Facebook άφησε αιχμές για 5η διάσπαση του ΣΥΡΙΖΑ, τονίζοντας ότι για να «"συνταξιδέψουμε" και να ανατρέψουμε το καθεστώς Μητσοτάκη θέλει ξεκάθαρους στόχους και γραμμή σύγκρουσης».

«Όλοι θα κριθούν στις πράξεις, όχι στις προθέσεις», επεσήμανε ο Παύλος Πολάκης.

Ολόκληρη η ανάρτηση του Παύλου Πολάκη

«1)Αρα η συζητηση δεν γινοταν «ερημην»

2)Καλες θαλασσες λοιπον …(με την 5η διασπαση ….)

3)Για να «συνταξιδεψουμε» και να ανατρεψουμε το καθεστως Μητσοτακη θέλει ΞΕΚΑΘΑΡΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ και γραμμη ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ! Μονο ετσι πεφτει το καθεστως διαφθορας!

4)Το καραβι του ΣΥΡΙΖΑ τους εχει τους στοχους, εκανε και την προταση για την προοδευτικη συνεργασια.

5)ΟΛΟΙ θα κριθουν στις πραξεις, οχι στις προθεσεις.»

Έλενα Ακρίτα: «Καλωσορίζουμε τον νέο συνάδελφο που θα έρθει»

Η Έλενα Ακρίτα μπροστά σε κάμερες στη Βουλή δήλωσε για την παραίτηση Τσίπρα: «Η παραίτηση ήταν η ενδεδειγμένη από την δική του την πλευρά κίνηση, καλωσορίζουμε τον νέο συνάδελφο που θα έρθει. Στο βαθμό που με αφορά προσωπικά, είμαι ΣΥΡΙΖΑ είμαι βουλευτής επικρατείας και έχουμε αρχηγό τον Σωκράτη Φάμελλο».



Καραμέρος: Πράξη υπέρβασης

Ως «πράξη υπέρβασης» χαρακτήρισε από την πλευρά του την παραίτηση του Αλέξη Τσίπρας ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Γιώργος Καραμέρος, τονίζοντας ότι το μήνυμα προς όλους είναι «η προοπτική για ένα ταξίδι σε πιο όμορφες θάλασσες».

«Μέχρι τότε η δική μου ευθύνη απέναντι στους πολίτες κάθε γειτονιάς της Ανατολικής Αττικής παραμένει αμετάβλητη», επεσήμανε ο ίδιος.

Ολόκληρη η ανάρτηση του Γιώργου Καραμέρου

«Η παραίτηση του πρώην πρωθυπουργού και ηγέτη του προοδευτικού χώρου, Αλέξη Τσίπρα από το βουλευτικό αξίωμα είναι μία πράξη υπέρβασης. Το μήνυμα σε όλους εμάς είναι η προοπτική για ένα ταξίδι σε πιο όμορφες θάλασσες.

Μέχρι τότε η δική μου ευθύνη απέναντι στους πολίτες κάθε γειτονιάς της Ανατολικής Αττικής παραμένει αμετάβλητη. Για ένα νέο βουλευτή όπως εγώ, το αξίωμα δεν είναι προνόμιο αλλά εργαλείο για να συνεχίσω να παλεύω καθημερινά για τα προβλήματα των τοπικών κοινωνιών και να προτείνω τις λύσεις τους, ασκώντας σκληρή αλλά γόνιμη αντιπολίτευση.

Η εμπιστοσύνη των πολιτών είναι η δύναμή μου και όσο μου το επιτρέπουν οι συνθήκες στον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, θα κάνω το καθήκον μου με αυταπάρνηση.»