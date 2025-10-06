Γιατί παραιτήθηκε σήμερα ο Αλέξης Τσίπρας - Οι πιέσεις που δέχθηκε και ποιοι «πιάστηκαν» στον ύπνο

Οι πιέσεις που δέχονταν προκειμένου να ξεκαθαρίσει τη στάση του, σχετικά με το πολιτικό του μέλλον, αλλά και η επιλογή να προχωρήσει στην επόμενη κίνηση του, με ορίζοντα τους πρώτους μήνες του 2026, οδήγησαν τον Αλέξη Τσίπρα στην απόφαση να παραιτηθεί από βουλευτής και να εστιάσει στα επόμενα βήματα του.



Οι πιέσεις επίσπευσαν την παραίτηση



Η παραίτηση του πρώην πρωθυπουργού δεν ήταν «κεραυνός εν αιθρία». Ωστόσο, φαίνεται πως επισπεύστηκε τις τελευταίες ημέρες εξαιτίας του κλίματος που είχε δημιουργηθεί. Όλοι μιλούσαν για το «κόμμα Τσίπρα», ενώσω ήταν βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Το κόμμα που στην πραγματικότητα ίδρυσε, προκαλώντας τεράστια αναστάτωση και ανασφάλεια.

Είχαν «πυκνώσει» οι φωνές βουλευτών και στελεχών του κόμματος που του ζητούσαν να μιλήσει ανοιχτά για το τι σκέφτεται, ενώ άλλοι του απέδιδαν την ευθύνη για τη δημοσκοπική στασιμότητα της Κουμουνδούρου. Ο Σωκράτης Φάμελλος, έμαθε την απόφαση του Αλέξη Τσίπρα, λίγα λεπτά πριν παραδοθεί στον Νικήτα Κακλαμάνη η επιστολή παραίτησης.



Το «κόμμα Τσίπρα» εντός του 2026



Παράλληλα, όμως, ήταν σαφές ότι για να προχωρήσει -έστω και με αργά βήματα- στο δικό του πολιτικό μέλλον, θα έπρεπε να αποδεσμευθεί από το παρελθόν του. «Παραιτούμαι όμως από βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, δεν παραιτούμαι από την πολιτική δράση. Εγκαταλείπω την ασφάλεια των ορεινών εδράνων. Και φιλοδοξώ να επιστρέψω στην ελπιδοφόρα ανασφάλεια της κοινωνικής δράσης (…) Απελευθερωμένος από αξιώματα, δεσμεύσεις και μηχανισμούς, που δεν μπορούν πια να την εκφράσουν», ανέφερε στη δήλωση παραίτησης στην οποία προχώρησε.



Για να γίνει κάτι τέτοιο και να ξεκινήσει επαφές με τους ανθρώπους που θα μπορούσαν να λάβουν μέρος στη νέα προσπάθεια, θα έπρεπε να «κόψει» τους δεσμούς με την Κουμουνδούρου.



Πρόσωπα που βρίσκονται κοντά του, στόχος είναι να υπάρξει μια κίνηση από την πλευρά του πρώην πρωθυπουργού, η οποία θα έχει ως αρχικό ορίζοντα τις επόμενες εκλογές. Επομένως, λένε πρόσωπα που επικοινωνούν μαζί του, όλα θα ξεκαθαρίσουν εντός των επόμενων μηνών και σίγουρα, όχι νωρίτερα από τους πρώτους μήνες του 2026.



Και ο ίδιος, στο ίδιο μήκος κινήθηκε στη δήλωση του. «Η λεηλασία της πατρίδας μας από ένα καθεστώς γενικευμένης διαφθοράς που γεννά ανισότητες και αδικία, δε μπορεί να συνεχιστεί άλλο. Αν δεν μπορούν όσοι έχουν την ευθύνη της δημοκρατικής αντιπολίτευσης να παραμερίσουν τις ιδιοτέλειές τους για να προκύψει η αλλαγή, τότε θα πρέπει να γίνουμε όλοι εμείς η αλλαγή που προσδοκούμε. Για να πάρουμε το μέλλον στα χέρια μας».



Το βιβλίο θα «ανάψει φωτιές»



Από εκεί και πέρα, ένας παράγοντας που φέρεται να βάρυνε στην επιλογή του Αλέξη Τσίπρα να παραιτηθεί από βουλευτής, είναι και το βιβλίο που αναμένεται να κυκλοφορήσει στο τέλος Νοεμβρίου. Σε αυτό δεν θα «κλείνει τα μάτια» στα όσα έλαβαν χώρα την περίοδο 2019-2023, που οδήγησαν στην ήττα και την παραίτηση του.



Την παραίτησή του από το βουλευτικό αξίωμα κατέθεσε στον πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη, ο Αλέξης Τσίπρας πριν την έναρξη της νέας Κοινοβουλευτικής Συνόδου, που ξεκινά σήμερα, Δευτέρα 6 Οκτωβρίου. pic.twitter.com/uYIyy9E6II — Flash.gr (@flashgrofficial) October 6, 2025

Αυτό που σίγουρα θα έχει ενδιαφέρον για το εσωκομματικό πεδίο, είναι το αν θα επιλέξει να αναφερθεί σε συγκεκριμένα πρόσωπα και στα γεγονότα που μεσολάβησαν ανάμεσα στις δύο ήττες, αλλά και σε εκείνους που με τις πράξεις τους βοήθησαν στο να μεγαλώσει η αναξιοπιστία του ΣΥΡΙΖΑ ή αν θα επιλέξει μια γενική αναφορά στα γεγονότα.