Ορκίστηκε βουλευτής ο Δρίτσας στη θέση του Τσίπρα - Στην Νέα Αριστερά οδεύει η έδρα

Εντός της ημέρας ο Θοδωρής Δρίτσας θα ανακοινώσει πως προσχωρεί στην Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Αριστεράς, αυξάνοντας έτσι σε 12 τα μέλη της.

Ο Θοδωρής Δρίτσας / Φωτ. αρχείου Eurokinissi
Βουλευτής ορκίστηκε ο Θοδωρής Δρίτσας, καταλαμβάνοντας την έδρα στην Α’ Πειραιά η οποία «χήρευσε» μετά από την παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα.

Ο πρώην υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ έδωσε πολιτικό όρκο, με τον «γαλάζιο» αντιπρόεδρο Γιάννη Πλακιωτάκη να του εύχεται «Υγεία και καλή τύχη».

Η έδρα ωστόσο δεν θα παραμείνει στο κόμμα, καθώς εντός της ημέρας ο Θοδωρής Δρίτσας θα ανακοινώσει πως προσχωρεί στην Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Αριστεράς, αυξάνοντας έτσι σε 12 τα μέλη της και καθιστώντάς την το πέμπτο σε δύναμη κόμμα στη Βουλή.

Ο ΣΥΡΙΖΑ από την άλλη βλέπει την κοινοβουλευτική του δύναμη να μειώνεται από 26 σε 25 βουλευτές.

