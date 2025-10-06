Παραίτηση Τσίπρα: Ο Δρίτσας καταλαμβάνει την έδρα του στη Βουλή - Η δύναμη ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς

Ο Θοδωρής Δρίτσας είναι ο πρώτος επιλαχών στην Α’ Πειραιά ο οποίος και θα καταλάβει την έδρα του Αλέξη Τσίπρα. Ο πρώην υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ έχει προσχωρήσει στη Νέα Αριστερά.



«Θα την κρατήσω. Δεν υπάρχει άλλη επιλογή», ανέφερε ο Θοδωρής Δρίτσας, σε συνομιλία του με δημοσιογράφους.



Αυτό σημαίνει πως εφόσον προσχωρήσει στην Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Αριστεράς, εκείνη του ΣΥΡΙΖΑ θα αριθμεί πλέον 25 βουλευτές. Η Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Αριστεράς θα φτάσει τους 12 βουλευτές, θα εχει δηλαδή ενα βουλευτή περισσότερο από την Ελληνική Λύση και θα είναι πλέον το πέμπτο σε δύναμη κόμμα στη Βουλή.



Σημειωτέον πως η επιστολή του Αλέξη Τσίπρα αναμένεται να αναγνωστεί στην Ολομέλεια πριν από τη διαδικασία εκλογής κοσμητόρων και γραμματέων, αμέσως μετά από τον αγιασμό.