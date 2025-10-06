Μαρινάκης για παραίτηση Τσίπρα: «Την τελευταία φορά που είπε για θάλασσες ψάχναμε όλοι για σωσίβιο»

Για απόλυτη συμπόρευση και ταύτιση ως προς τη διεκδίκηση των κοινών συμφερόντων Ελλάδας – Κύπρου έκανε λόγο ο Παύλος Μαρινάκης, κατά την έναρξη της ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών που πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (6/10).

Όπως ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, «η σχέση μας με την Κύπρο θα συνεχίσει να είναι ισχυρή και δεν πρόκειται να διαταραχθεί εξαιτίας ενός συγκεκριμένου έργου».

Παράλληλα, ο κ. Μαρινάκης, απαντώντας σε ερώτηση, σχολίασε και την παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα από το ελληνικό Κοινοβούλιο. Σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, «τα όσα συμβαίνουν σε έναν άλλο πολιτικό χώρο δεν απασχολούν το δικό μας πολιτικό χώρο. Δεν θα σχολιάσουμε ή θα προβλέψουμε όσα συμβούν.

Τώρα από κει και πέρα, θυμόμουν μια απάντηση - δήλωση του κ. Τσίπρα τον Ιούνιο του 2015, αν δεν κάνω λάθος, στην Αγία Πετρούπολη σε Forum και έψαξα και τη βρήκα, για να είμαι ακριβής. «Βρισκόμαστε στη μέση μιας μεγάλης φουρτούνας», είχε πει τότε, «αλλά είμαστε λαός της θάλασσας που ξέρει να βγαίνει από φουρτούνες και δεν φοβάται να ανοιχτεί σε καινούργιες θάλασσες για να φθάσει σε νέα ασφαλή λιμάνια». Άρα, την τελευταία φορά που είχε μιλήσει για λιμάνια, θάλασσες και φουρτούνες ο κ. Τσίπρας, ψάχναμε όλοι από ένα σωσίβιο. Γιατί θυμίζω ότι ακολούθησαν τα capital controls, οι κλειστές τράπεζες, το διχαστικό δημοψήφισμα και χρεώθηκε η χώρα μας πάνω από 100 αχρείαστα δισεκατομμύρια.

Όπως και να έχει, νομίζω ότι η παραίτησή του δεν θα κάνει καμία διαφορά στο ελληνικό Κοινοβούλιο, γιατί παραπάνω από δύο χρόνια ως βουλευτής Πειραιά ο κ. Τσίπρας δεν έκανε την οποιαδήποτε ομιλία, παρέμβαση στην Ολομέλεια, την οποιαδήποτε ερώτηση. Άρα κοινοβουλευτικά νομίζω ότι είναι αδιάφορη η συγκεκριμένη εξέλιξη. Γενικά μιλώντας, το ξαναλέω, είναι κάτι που αφορά έναν άλλον πολιτικό χώρο, τις εξελίξεις, του οποίου σίγουρα θα παρακολουθήσουμε, αλλά ούτε μπορούμε να επηρεάσουμε, ούτε έχει κάποιο νόημα να σχολιάσουμε», σημείωσε ο Παύλος Μαρινάκης.

Για Πάνο Ρούτσι: «Το τι θα αποφασιστεί θα το απαντήσει η Δικαιοσύνη»

«Ήμασταν, είμαστε και παραμένουμε δίπλα στον άνθρωπο αυτό σε ανθρώπινο επίπεδο. Από εκεί και πέρα δεν είναι όλα τα κόμματα ίδια. Εγώ ανήκω σε ένα κόμμα, που έχουμε μάθει όταν θεσμικά εκπροσωπούμε μια εξουσία, όσο και αν ένα ζήτημα είναι ιδιαίτερα φορτισμένο, εμείς ποτέ να μην μπαίνουμε στον πειρασμό να παρεμβαίνουμε στη δικαστική εξουσία», ανέφερε στη συνέχεια, ερωτώμενος για τον απεργό πείνας Πάνο Ρούτσι.

«Είναι ιερός ο αγώνας του πατέρα, αλλά η ιερή είναι και η προάσπιση της ανεξαρτησίας της Δικαιοσύνης. Το τι θα αποφασιστεί θα το απαντήσει η Δικαιοσύνη. Απαγορεύεται μέχρι να δοθούν αυτές οι απαντήσεις να τις προδικάζουμε», πρόσθεσε ενώ άφησε «καρφιά» για τη Ζωή Κωνσταντοπούλου.

«Είναι αδίστακτη και πάνω στο θυμό της δείχνει τον χαρακτήρα της. Τη διαχωρίζω από τον πατέρα αυτόν. Βλέπει μια ευκαιρία να καθυστερήσει τη δίκη. Η κοινωνία μας αξιολογεί όλους», πρόσθεσε.