«Κανείς δεν είναι αρνητικός να επιστρέψει ένας πρώην Πρόεδρος»: Το μήνυμα Μαρινάκη στον Σαμαρά

Σαφές μήνυμα προς τον πρώην πρωθυπουργό και πρώην πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, Αντώνη Σαμαρά, έστειλε σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Ο κ. Μαρινάκης, απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με το ενδεχόμενο επαναπροσέγγισης και επιστροφής του κ. Σαμαρά στην πρώτη γραμμή της παράταξης, τόνισε πως «κανένας μας δεν είναι αρνητικός στο να επιστρέψει κάποιος πρώην πρόεδρός μας». Η δήλωση αυτή, ωστόσο, συνοδεύτηκε από μία σημαντική διευκρίνιση που έθεσε το αδιαπραγμάτευτο πλαίσιο της κυβερνητικής γραμμής.

Ειδικότερα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υπενθύμισε ότι η απομάκρυνση ή η αποστασιοποίηση του πρώην πρωθυπουργού ήταν μία «δυσάρεστη εξέλιξη» που «δεν την επιδίωξε» το Μέγαρο Μαξίμου, όπως έχει τονίσει και ο ίδιος ο πρωθυπουργός. «Όταν απαντάς ότι είναι μία εξέλιξη που δεν την επιδίωξες, ότι είναι μία δυσάρεστη εξέλιξη και κάτι που σε κανέναν δεν μπορεί να είναι ευχάριστο ως γεγονός, το να φεύγει ο πρώην πρωθυπουργός, προφανώς και κανένας μας δεν είναι αρνητικός στο να επιστρέψει», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Μαρινάκης. Με τον τρόπο αυτό, άφησε ανοιχτό το παράθυρο της επιστροφής στον πρώην πρωθυπουργό, αναγνωρίζοντας την ιστορική του διαδρομή και την προσφορά του στην παράταξη.

Ωστόσο, η ανοιχτή πρόσκληση συνοδεύεται από την αμετάκλητη δέσμευση της κυβέρνησης στην τρέχουσα εξωτερική της πολιτική. «Από κει πέρα όμως, παράλληλα λέμε ότι θα συνεχίσουμε να ακολουθούμε μία εξωτερική πολιτική η οποία ψηλώνει ουσιαστικά την χώρα», ξεκαθάρισε ο κ. Μαρινάκης.

Η συγκεκριμένη φράση αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα, δεδομένων των κατά καιρούς διαφοροποιήσεων του Αντώνη Σαμαρά σε ζητήματα εθνικής στρατηγικής και εξωτερικής πολιτικής, ιδιαίτερα στα ελληνοτουρκικά. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη, δηλαδή, στέλνει το μήνυμα ότι η πόρτα είναι ανοιχτή για τη σύμπνοια, αλλά η κεντρική πολιτική γραμμή της χώρας, όπως αυτή χαράσσεται από το Μέγαρο Μαξίμου, παραμένει σταθερή και μη διαπραγματεύσιμη.