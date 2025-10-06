Μαρινάκης: «Η σχέση Ελλάδας - Κύπρου παραμένει ισχυρή – Δεν θα διαταραχθεί για ένα έργο»

Την απόλυτη σύμπλευση Αθήνας και Λευκωσίας επανέλαβε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης , στέλνοντας σαφές μήνυμα ενότητας και ψυχραιμίας, μετά τα σενάρια περί έντασης με αφορμή την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου.



«Η σχέση μας με την Κύπρο θα συνεχίσει να είναι ισχυρή και δεν πρόκειται να διαταραχθεί εξαιτίας ενός συγκεκριμένου έργου», δήλωσε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας πως «η ελληνική κυβέρνηση βρίσκεται σε πλήρη ταύτιση με τη Λευκωσία στη διεκδίκηση των κοινών συμφερόντων».



Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, αναφερόμενος στην ενεργειακή διασύνδεση, τόνισε πως πρόκειται για ένα έργο που «θα ωφελήσει ενεργειακά πρώτα και πάνω απ’ όλα την Κύπρο», ενώ εξήγησε ότι η πορεία του εξαρτάται από την επίλυση οικονομικών και τεχνικών εκκρεμοτήτων και τη διασφάλιση της βιωσιμότητάς του.

«Στόχος να ξεκολλήσει το έργο»

Η παρέμβαση του Παύλου Μαρινάκη ήρθε σε συνέχεια των δηλώσεων του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη, ο οποίος σε αποκλειστική συνέντευξη στη Huffpost αποκάλυψε πως υπάρχει συμφωνία για πρόσθετη εκταμίευση 25 εκατομμυρίων ευρώ, ώστε το συνολικό ποσό να φτάσει στα 50 εκατομμύρια προκαταβολικά. Στόχος, όπως τόνισε, είναι να μπορέσει ο ΑΔΜΗΕ να υλοποιήσει τις δεσμεύσεις του και να «ξεκολλήσει» η κατασκευή που έχει προσωρινά «φρενάρει».



Ο Κύπριος Πρόεδρος επανέλαβε πως στηρίζει πλήρως την κοινή απόφαση που έχει ληφθεί με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τονίζοντας ότι η προώθηση του έργου βασίζεται σε πολιτικά και οικονομικά κριτήρια, προς όφελος και των δύο χωρών.