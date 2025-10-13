Κύπρος: Επιμένει ο Κεραυνός για τη βιωσιμότητα του καλωδίου - Φουντώνουν τα σενάρια παραίτησης του

Στο τραπέζι του Προεδρικού φαίνεται να βρίσκεται πλέον, όπως είχε αποκαλύψει ο flash.gr, το ενδεχόμενο παραίτησης ή απομάκρυνσης του υπουργού Οικονομικών Μάκη Κεραυνού, με φόντο τις έντονες διαφωνίες για το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου – Ελλάδας.

«Είμαι έτοιμος να διευκολύνω τη συζήτηση», δήλωσε με νόημα ο κ. Κεραυνός στη Βουλή, απαντώντας σε επίμονες ερωτήσεις για τις ενδοκυβερνητικές τριβές γύρω από το έργο. Η φράση του θεωρήθηκε από πολλούς ως μήνυμα παραίτησης.

Πυρά στην Αθήνα

Ο Κύπριος υπουργός δεν μάσησε τα λόγια του, κάνοντας λόγο για «ψευδείς αναφορές από υπουργό άλλης χώρας», αφήνοντας αιχμές κατά του Έλληνα Υπουργού Ενέργειας και Περιβάλλοντος Σταύρος Παπασταύρου . Ο τελευταίος είχε υποστηρίξει πως ο Κεραυνός κρατά «κλειδωμένες» τις μελέτες βιωσιμότητας, εμποδίζοντας την πρόοδο ενός έργου που έχει ήδη εγκριθεί και χρηματοδοτηθεί.



Ο Μάκης Κεραυνός αντέκρουσε κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς, αποκαλύπτοντας ότι οι μελέτες είχαν σταλεί στον Υπουργό Ενέργειας ήδη από τον Δεκέμβριο του 2024. Παράλληλα, σημείωσε με νόημα ότι το έργο βρίσκεται υπό έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, ενώ υπενθύμισε πως η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων αρνείται να το χρηματοδοτήσει θεωρώντας το μη βιώσιμο.



«Είμαι έτοιμος να διευκολύνω τη συζήτηση», επανέλαβε, αφήνοντας ορθάνοιχτο το ενδεχόμενο αποχώρησής του. Την ίδια στιγμή, προειδοποίησε για «σοβαρούς δημοσιονομικούς κινδύνους» τόσο στο έργο της διασύνδεσης όσο και στο τερματικό φυσικού αερίου στο Βασιλικό.

Επιμένει για την βιωσιμότητα του GSI

Κατά την παρουσίαση του Κρατικού Προϋπολογισμού 2026, ο Κεραυνός υπογράμμισε ότι οι διαφωνίες μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων παραμένουν και ότι η οικονομική βιωσιμότητα του έργου είναι αμφίβολη.



Η ένταση κλιμακώνεται, καθώς ο Υπουργός Ενέργειας Γιώργος Παπαναστασίου δήλωσε το περασμένο Σαββατοκύριακο ότι η απόφαση για το Great Sea Interconnector (GSI) είναι ειλημμένη. Ο Κεραυνός, ωστόσο, επιμένει στη διαφωνία του, τροφοδοτώντας τη διγλωσσία και το ρήγμα εντός της κυβέρνησης.