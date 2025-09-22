Νέος γύρος τηλεδιασκέψεων για το καλώδιο Ελλάδας - Κύπρου: Το «μπαλάκι» στη Λευκωσία

Ένας νέος κύκλος τηλεδιασκέψεων για την πορεία του έργου GSI ανοίγει εντός της εβδομάδας με πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στόχος: να κλείσουν όσο το δυνατόν γρηγορότερα οι ρυθμιστικές εκκρεμότητες που κρατούν παγωμένη τη χρηματοδότηση.



Η ημερομηνία δεν έχει ακόμα «κλειδώσει», ωστόσο ΑΔΜΗΕ , ΡΑΑΕΥ και ΡΑΕΚ έχουν ήδη ειδοποιηθεί. Το κλίμα δεν αφήνει χώρο για υψηλές προσδοκίες, καθώς το «κλειδί» για το ταμείο βρίσκεται στα χέρια του υπουργού Οικονομικών της Κύπρου, Μάκη Κεραυνού.

Το αγκάθι των 25 εκατ.

Η ΡΑΕΚ από τις 31 Ιουλίου έχει εγκρίνει δαπάνες ύψους 25 εκατ. ευρώ που πρέπει να ανακτήσει ο ΑΔΜΗΕ το 2025. Ωστόσο, η τελική απόφαση περνά από τον Κεραυνό, ο οποίος έχει ήδη δηλώσει δημόσια την άρνησή του – προκαλώντας μάλιστα σοβαρό ρήγμα στις σχέσεις Αθήνας – Λευκωσίας.

Στην τηλεδιάσκεψη το ενδιαφέρον θα στραφεί και στο πώς θα κινηθεί ο ΑΔΜΗΕ απέναντι στη Nexans, ως προς τις πληρωμές που εκκρεμούν.

Αθήνα – Λευκωσία: σε αναζήτηση «γέφυρας»

Η στάση της ΡΑΕΚ θα έχει βάρος, καθώς θα δείξει αν υπάρχει περιθώριο για έναν κοινό τόπο μεταξύ των δύο πλευρών. Πολιτικά, οι τόνοι έχουν πέσει και οι επαφές συνεχίζονται. Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σκοπεύει να θέσει το θέμα στον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στη συνάντηση αύριο στη Νέα Υόρκη , ενώ συνάντηση θα έχει και με τον πρόεδρο της Κύπρου Νίκο Χριστοδουλίδη.

Τα «καυτά» μέτωπα που μπαίνουν στο τραπέζι

Στην τηλεδιάσκεψη της ΕΕ θα τεθούν όλα τα ανοιχτά ζητήματα:

Η πλήρης αναγνώριση των επενδυτικών δαπανών του ΑΔΜΗΕ. Μέχρι σήμερα η ΡΑΕΚ έχει αναγνωρίσει μόλις 82 εκατ. ευρώ από τα 250 εκατ. ευρώ που έχουν δαπανηθεί.

Ο καθορισμός χρεώσεων στους Κύπριους καταναλωτές για να ανακτηθούν τα 25 εκατ. ευρώ του 2025.

Η έγκριση του λειτουργικού κόστους (opex) για το 2025 από ΡΑΑΕΥ και ΡΑΕΚ – με τη Λευκωσία να «φρενάρει».

Η έγκριση πρόσθετων δαπανών που προέκυψαν μέσα στο 2025, εκτός ευθύνης ΑΔΜΗΕ (π.χ. σταλίες πλοίων).

Η μεταβίβαση Αδειών κυριότητας και Διαχείρισης του έργου στον ΑΔΜΗΕ, δέσμευση της ΡΑΕΚ από το καλοκαίρι που ακόμη εκκρεμεί.